Mưa lũ kéo dài khiến 6 người chết và mất tích

Theo thống kê của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), tính đến 17h ngày 28/9, đợt mưa lũ gây nhiều thiệt hại về người, tài sản, hoa màu của các tỉnh miền Bắc, miền Trung.

Cụ thể, 4 người chết (gồm 1 người ở Quảng Trị tử vong do sét đánh; 1 bé trai ở Thanh Hóa đi chơi gần suối Đòn bị trượt chân xuống suối; 1 người chết do lũ cuốn trôi tại Hòa Bình; 1 người chết do lũ cuốn trôi tại Sơn La) và 2 người mất tích tại Sơn La.

Mưa lớn làm sạt lở, gây ách tác giao thông nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Lào Cai. (Ảnh: Báo Tài nguyên và Môi trường).

Về tài sản, 24 nhà bị ngập, 60 nhà bị cô lập (Hòa Bình); 2 nhà bị sập (Quảng Ninh); 75 nhà bị hư hỏng do sạt lở đất (Hòa Bình 49, Sơn La 6, Yên Bái 1, Lào cai 19, Phú Thọ 3); 14.782 ha lúa bị đổ; 7.213 ha hoa màu bị ngập, 3.717 ha hoa màu bị hư hại.

Về thủy lợi, có 2 vị trí sạt lở đê tại Hà Nội gồm: Sạt lở 5m đê hữu Bùi (cấp IV) tại vị trí thượng lưu cống qua đê trạm bơm Lý Nhân (xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ), địa phương đã xử lý căng bạt, đắp đất; sạt trượt mái thượng lưu đê tả Đáy (cấp I) với chiều dài 10m tại K48+850 - K48+860 (xã Viên Nội, huyện Ứng Hòa).

Về giao thông, mưa lũ gây sạt lở nghiêm trọng tại một số tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Hòa Bình.