Mưa lớn, tạm dừng tìm kiếm người mất tích ở Rào Trăng 3

Chiều 25/10, lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho hay, Sở chỉ huy tiền phương có lệnh rút toàn bộ lực lượng tìm kiếm cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3 và tạm dừng việc tìm kiếm những công nhân con mất tích trong vụ sạt lở xảy ra rạng sáng 12/10.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, dự báo, từ chiều 25/10 ở khu vực thủy điện Rào Trăng 3 sẽ có mưa to và mưa dự báo sẽ kéo dài đến ngày 29/10.

Việc tìm kiếm những công nhân còn mất tích ở thuỷ điện Rào Trăng 3 phải tạm dừng do mưa lớn.

Do đó, để đảm bảo an toàn, ngày 25/10, lực lượng cứu hộ phải dừng để sửa chữa máy móc. Chiều cùng ngày, toàn bộ lực lượng tìm kiếm cứu nạn rút về TP Huế bằng đường thủy để đảm bảo an toàn. Chỉ có hơn 30 công nhân sẽ ở lại để vận hành nhà máy thủy điện Rào Trăng 4.

Dự kiến, đến hết ngày 29/10, khi thời tiết tạnh ráo toàn bộ lực lượng tìm kiếm cứu nạn sẽ lên khu vực thủy điện Rào Trăng 3 trở lại để tìm kiếm cứu nạn.

Trước đó. trong 2 ngày 23 và 24/10 lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế tranh thủ thời tiết thuận lợi nên thực hiện thành công việc thông tuyến đường bộ vào thuỷ điện Rào Trăng 3 và dốc toàn lực tìm kiếm những công nhân còn mất tích.

Mò mẫm trong đêm đưa thi thể từ Rào Trăng 3 về TP Huế

Cũng trong 2 ngày 23 và 24/10, lực lượng chức năng tìm thêm được 3 thi thể nghi nằm trong số 15 công nhân mất tích và đưa về một bệnh viện ở TP Huế để xét nghiệm ADN xác định danh tính. Nếu đúng thì hiện số công nhân còn mất tích ở thuỷ điện Rào Trăng 3 là 12 người.

Mặc dù đêm tối nhưng lực lượng công an vẫn cố gắng đưa thi thể mới được tìm thấy ở Rào Trăng 3 để về TP Huế xét nghiệm ADN xác định danh tính.

Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn - Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, gần 17h chiều 24/10, lực lượng cứu nạn cứu tìm thấy thêm 1 thi thể nghi là cán bộ, công nhân mất tích trong vụ sạt lở ở thuỷ điện Rào trăng 3.

Sau khi phát hiện thi thể, làm thủ tục vệ sinh, xử lý hóa chất, mặc dù trời tối nhưng lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an Thừa Thiên - Huế quyết tâm đưa thi thể bằng đường thủy về ngay trong đêm.

Vượt qua chặng đường hàng chục kilomet đường sông, thác ghềnh, nguy hiểm, ban đêm hạn chế tầm nhìn, vào lúc 21h cùng ngày cán bộ chiến sỹ Cảnh sát giao thông và PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đưa được thi thể về đến bến đò ngã ba Trại, xã Hương Bình (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Như VTC News đưa tin, 12h ngày 12/10, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế nhận được tin báo của người dân về sự cố sạt lở tại Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3.

Ngay chiều cùng ngày, Đoàn công tác 21 người của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức đi kiểm tra, khảo sát để xác minh, kiểm tra thông tin và có phương án cứu hộ, cứu nạn kịp thời.

Tối 12/10, trên đường di chuyển đến hiện trường, đoàn tạm nghỉ tại Trạm quản lý bảo vệ rừng 67. Vào lúc 00h00 ngày 13/10, quả đồi gần đó bất ngờ sạt lở vùi lấp khu vực đoàn đang tạm nghỉ. 8 người may mắn thoát ra khỏi khu vực sạt lở, 13 người mất tích.

Theo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, 2 vụ sạt lở liên tiếp xảy ra khiến tổng cộng 30 người mất tích, trong đó có 17 công nhân tại Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 và 13 người trong đoàn đi cứu hộ, cứu nạn.

Tối 15/10, toàn bộ thi thể 13 cán bộ, chiến sĩ mất tích trong đoàn của Quân khu 4 và tỉnh Thừa Thiên - Huế được lực lượng chức năng tìm thấy. Ngoài ra, 2 thi thể công nhân gặp nạn cũng được tìm thấy và xác định được danh tính và đưa về địa phương lo hậu sự.