Mưa lớn ở miền Trung kéo dài và phức tạp, miền Bắc liên tiếp đón mưa dông

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, đêm qua và sáng sớm nay (13/10), Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 12/10 đến 3h ngày 13/10 có nơi trên 90 mm như: Kỳ Văn (Hà Tĩnh) 98,5 mm, Hải Sơn (Quảng Trị) 92 mm, Quảng Phú (Thừa Thiên Huế) 104,4 mm, Quảng Kim (Quảng Bình) 104,8 mm.

Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 13h ngày 12/10 đến 3h ngày 13/10 có nơi trên 50 mm như: Suối Cá (Khánh Hòa) 70 mm, Ma Nới (Ninh Thuận) 58,4 mm, Đắk Som (Đắk Nông) 72 mm, Đông Hòa (Bình Dương) 119,6 mm, Thạnh Mỹ (Tiền Giang) 106,6 mm…

Mưa lớn ở miền Trung còn diễn biến phức tạp và kéo dài. (Ảnh minh hoạ: Quốc Anh)

Từ sáng hôm nay 13/10 đến đêm 14/10, Hà Tĩnh đến Quảng Nam mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 200-400 mm, có nơi trên 700 mm. Phía Nam Nghệ An và Quảng Ngãi mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100 mm, có nơi trên 150 mm.

Ngoài ra, Bình Định đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30 mm, có nơi trên 60 mm, thời gian mưa dông tập trung vào chiều và tối.

Cũng theo cơ quan khí tượng, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi đã gần bão hòa (trên 90%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong những giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện:

Hà Tĩnh: Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang, Đức Thọ, Kỳ Anh.

Quảng Bình: Tuyên Hóa, Minh Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy.

Quảng Trị: Hướng Hóa, ĐaKrông, Cam Lộ, Gio Linh, Triệu Phong.

Thừa Thiên Huế: Phong Điền, A Lưới, Nam Đông, Hương Trà, Hương Thủy, Phú Lộc.

TP Đà Nẵng: Hòa Vang, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, Sơn Trà.

Quảng Nam: Phước Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My, Tiên Phước, Núi Thành.

Quảng Ngãi: Trà Bồng

Giai đoạn từ 15-16/10, Quảng Bình đến Quảng Ngãi mưa lớn 150-300 mm, có nơi trên 500 mm. Sau ngày 17/10, mưa lớn ở miền Trung còn kéo dài và có diễn biến phức tạp.

Khoảng đêm 14-15/10, Bắc Bộ mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ 18-20/10, khu vực này khả năng mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông. Bắc và Trung Trung Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông từ đêm 14-18/10. Ngày 19-20/10, Bắc Trung Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to. Nam Trung Bộ chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to.

Trên biển, hiện nay, vùng biển phía Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), giữa Biển Đông và vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau đang mưa rào và dông.

Ngày và đêm 13/10, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và giữa Biển Đông mưa rào và dông mạnh. Vùng biển phía Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông cảnh báo lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

