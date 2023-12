Mưa lớn ở miền Trung kéo dài tới khi nào?

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, đêm hôm qua 23/12, Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào, cục bộ mưa to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 23/12 đến 3h ngày 24/12 có nơi trên 30mm như: Vĩnh Kim (Quảng Trị) 30.8mm, Hương Sơn (Thừa Thiên Huế) 39.2mm, Lý Sơn (Quảng Ngãi) 30.2mm, Đại Lãnh (Khánh Hòa) 42.6mm…

Ngày và đêm 24/12, khu vực trên tiếp tục có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 60mm, từ 30/12 mưa giảm dần.

Mưa lớn cục bộ khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Quảng Trị đến Khánh Hoà có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to. (Ảnh minh hoạ: Ngô Nhung)

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì hình thái rét đậm kéo dài nhiều ngày qua, vùng núi Bắc Bộ rét hại, Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời rét, có nơi rét đậm. Vùng núi phía Bắc có thể xảy ra băng giá và sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất ngày và đêm 24/12 ở vùng núi Bắc Bộ dao động 5-8 độ C, trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa 9-12 độ C, Bắc Trung Bộ 10-13 độ C, Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế 13-15 độ C.

Ngưỡng nhiệt độ thấp nhất này duy trì trong ngày và đêm 25/12 ở các khu vực trên.

Cũng theo cơ quan khí tượng, trong 3 ngày tới, chỉ số UV cực đại trên cả nước dao động nhẹ từ 8-10, đều ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao.

Trên biển, ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ mạnh nên vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8. Vùng biển Trung Bộ gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9.

Ngày và đêm 24/12, Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, biển động rất mạnh, sóng biển cao 5-7m. Vịnh Bắc Bộ gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-4m. Đêm gió giảm dần.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 4-6m.

Ngoài ra, ngày và đêm 24/12, vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau mưa rào và dông. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc xoáy.

Ngày và đêm 25/12, vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-3,5m, biển động. Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 5-7m, biển động mạnh, đêm gió giảm dần.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 4-6m, biển động mạnh.

Video: Dự báo thời tiết ngày 24/12