Mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất vẫn đe doạ Trung Bộ

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, những giờ qua các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi lớn hơn như: Hoành Sơn (Hà Tĩnh) 169mm, Đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) 153mm. Các nơi khác ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa.

Dự báo, ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung Trung Bộ nên ngày và đêm nay (20/10), các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 50-100mm, có nơi trên 100mm; ở Nghệ An từ 10-30mm, phía Nam có nơi trên 40mm.

Mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất vẫn đe doạ Trung Bộ.

Từ nay đến 21/10, ở khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm; ở khu vực từ Quảng Nam đến Phú Yên 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Ngập lụt sâu, diện rộng tiếp tục diễn ra ở vùng trũng thấp, các khu đô thị tại các tỉnh ở Hà Tĩnh, Quảng Bình. Nguy cơ cao xảy ra mất an toàn tại các hồ chứa thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu.

Trong khi đó, không khí lạnh đang gây gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9 trên khu vực Vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông.

Dự báo ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong ngày và đêm nay ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa vài nơi; sáng và đêm trời lạnh.

Ngày và đêm nay, ở Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Khu vực Hà Nội sáng sớm nay có lúc có mưa nhỏ. Sáng và đêm và trời lạnh. Trong những ngày tới ở Bắc Bộ trời tiếp tục lạnh về đêm và sáng.

Video: Tang thương bao phủ khắp miền Trung