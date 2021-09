Mưa lớn khiến nhiều tỉnh ở Miền Trung bị ngập cục bộ

Mưa lớn kéo dài từ đêm 23/9 đến ngày 24/9 đã khiến một số tuyến đường, cầu tràn ở huyện Thanh Chương, Nghệ An bị ngập sâu, gây chia cắt.

Đặc biệt, mưa lớn đã khiến cho đất đá trên rú Nguộc thuộc địa bàn 2 xã Thanh Ngọc và xã Ngọc Sơn (huyện Thanh Chương) sạt lở. Nhiều tấn đất đá đổ xuống QL46 làm sập cả hệ thống lưới thép bao quanh ngọn núi. Đất đá tràn ra đường quốc lộ gây khó khăn cho việc tham gia giao thông của người dân.

Nước dâng lên quá nhanh khiến hàng trăm gia cầm của người dân ở huyện Quỳnh Lưu bị chết, hàng chục tấn lúa cũng bị ngập ướt do không kịp di dời.

Do ảnh hưởng rìa Bắc hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 6 kết hợp với đới gió Đông trên cao, ngày 24/9, nhiều nơi ở Hà Tĩnh có mưa to đến rất to, lượng mưa các khu vực phổ biến từ 100 - 200mm.

Tại huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), mưa lớn từ tối qua đến trưa nay đã khiến một số tuyến đường dân sinh tại các xã Kim Hoa, Sơn Hồng, Sơn Tiến... bị ngập lụt, chia cắt cục bộ.

Nhằm chủ động ứng phó với mưa lũ, huyện Hương Sơn đang khẩn trương chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân không tự ý đi lại trên các tuyến đường đang bị ngập sâu. Theo dõi sát sao, nắm chắc diễn biến của thời tiết để chủ động triển khai các phương án kịp thời, ứng phó với lũ quét, sạt lở đất.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh dự báo, trong 24 giờ tới, lũ trên các sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố tiếp tục lên, với biên độ lũ lên trong đợt lũ này từ 3,0 - 5,0m. Đỉnh lũ trên thượng lưu các sông có khả năng ở mức dưới báo động I.

Hiện nay, tại những tuyến đường bị ngập, chính quyền địa phương tiến hành cắm biển cảnh báo và bố trí lực lượng túc trực 24/24h để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Cũng trong ngày 24/9, do ảnh hưởng bão số 6, nhiều địa phương ở Quảng Bình đã xuất hiện mưa lớn trong thời gian dài khiến nhiều tuyến đường bị chia cắt.

Đáng chú ý, tại 2 xã biên giới Dân Hóa và Trọng Hóa, huyện Minh Hóa có 11 bản với gần 900 hộ dân tạm thời bị chia cắt do nước lũ dâng cao ở ngầm tràn qua các khe suối. Đặc biệt, tại xã Trọng Hóa có 21 người đi rừng và rẫy chưa về nhà.

Ông Hồ Phin - Chủ tịch UBND xã Trọng Hóa cho biết :"Lượng mưa lớn trong nhiều giờ qua khiến các tuyến đường ở xã Trọng Hóa ngập sâu, một số khu vực bị chia cắt tạm thời. Hiện chính quyền địa phương đang tìm cách liên lạc với 21 người đang mắc kẹt trong rừng và hướng dẫn tìm nơi tránh trú an toàn".

Ngoài ra, tại "rốn lũ" Tân Hóa, huyện Minh Hóa, mưa lớn trong nhiều giờ đã làm nước lũ dâng cao làm ngầm Bến Seeng ngập hơn 1m, chia cắt thôn 3 và thôn 4 của xã này. Tại xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa có 2 điểm ngập ở thôn Phú Nhiêu và cầu tràn qua thôn Quyền, đường vào 3 bản đồng bào Rục, nước cũng bắt đầu dâng cao. Tại xã Minh Hoá, huyện Minh Hoá, mưa lớn kèm nước lũ từ thượng nguồn đổ về địa phương này cũng khiến 2/3 thôn tại địa phương này bị chia cắt.

Hiện chính quyền địa phương đang đặt biển cảnh báo, không cho người dân đi qua các khu vực này.

Ngày hôm nay (24/9), ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to với lượng mưa tính từ 7h đến 14h ngày 24/9 phổ biến 50-100mm, có nơi trên 120mm; khu vực đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và Hòa Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa tính từ 7h đến 14h ngày 24/9 phổ biến 20-60mm, có nơi trên 140mm.

Dự báo, do ảnh hưởng của áp cao cận nhiệt đới lấn về phía Tây kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ nay đến ngày mai (25/9), ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến 70-120mm, có nơi trên 150mm.