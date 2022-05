Mưa lớn khiến 8 người thương vong, gần 20.000 ha lúa và hoa màu bị ngập

(VTC News) -

Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai, đã có 4 người chết, 4 người bị thương trong đợt mưa lớn tại các tỉnh: Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai, Điện Biên, Cao Bằng, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Hà Nội và Quảng Ngãi.

Trong đó, 2 người chết và 2 người bị thương do sạt lở đất; 2 người bị thương do mưa lớn gây đổ nhà ở Tuyên Quang; 1 người chết do lũ cuốn ở Hòa Bình; 1 người chết do sét đánh ở Quảng Ngãi.

Mưa lớn khiến nhiều diện tích trồng hoa của nông dân huyện Đông Anh (Hà Nội) bị nhấn chìm. (Ảnh: Ngô Nhung)

Ngoài ra, 317 nhà hư hỏng trong đợt thiên tai này gồm: Hà Giang (42), Bắc Cạn (19), Tuyên Quang (101), Yên Bái (48), Điện Biên (12), Lào Cai (2), Thái Nguyên (58), Phú Thọ (4), Cao Bằng (4), Hòa Bình (11), Thanh Hóa (12).

Cùng với đó, 19.251 ha lúa, hoa màu bị ngập (Hà Giang: 166, Điện Biên: 15, Tuyên Quang: 1.597, Yên Bái: 155, Thái Nguyên: 1.461, Phú Thọ: 1.505, Hòa Bình: 546, Hà Nội: 4.050, Vĩnh Phúc: 7.667, Thanh Hóa: 1.981). Mưa lớn làm 421,6 ha thủy sản bị ảnh hưởng; chết 27 gia súc, 6.871 gia cầm. Hiện, các địa phương đang tích cực tiêu úng.

Giao thông cũng ngập cục bộ, sạt lở 30.789 m3 đất đá ở nhiều điểm trên các tuyến Quốc lộ 2, 279, 4C, 4D, tỉnh lộ 170, 171, 177, 204, 212 và nhiều tuyến đường giao thông nông thôn. Hiện còn tuyến Quốc lộ 4D (Lào Cai) và một số đường giao thông liên xã đi lại khó khăn.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai cho biết, ngày và đêm 25/5, vùng núi Bắc Bộ mưa rào và dông với lượng mưa 20 - 50 mm, vùng núi cục bộ mưa to với lượng mưa trên 50 mm.

Dự báo đợt mưa dông diện rộng và mưa to cục bộ ở khu vực vùng núi Bắc Bộ khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Thời gian mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm.

Ngoài ra, chiều và tối 25/5, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông với lượng mưa 20 - 30 mm, mưa to cục bộ với lượng mưa trên 50 mm. Đợt mưa dông diện rộng lúc chiều và tối ở khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ có thể kéo dài đến ngày 29/5.