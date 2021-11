Mưa lớn kéo dài, giao thông nhiều nơi ở Bình Định tê liệt hoàn toàn

(VTC News) -

Từ chiều 28/11 đến nay (29/11), mưa lớn kết hợp nước từ thượng nguồn đổ về đã làm cho một số vùng thấp trũng tại các huyện Phù Cát, Tuy Phước, tỉnh Bình Định ngập cục bộ.

Tại xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước, nước lớn dâng nhanh chia cắt các tuyến giao thông nối trung tâm xã đến các thôn, xóm. Tỉnh lộ 640 qua trung tâm xã Phước Thắng ngập nặng, có nơi ngập sâu hơn nửa mét. UBND huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định đã yêu cầu các địa phương cử lực lượng chốt chặn tại những đoạn bị ngập sâu, không cho phương tiện qua lại dòng nước chảy xiết.

Người dân huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định vất vả khi di chuyển qua dòng nước chảy xiết.

Tuyến tránh hồ Đồng Mít, từ xã An Trung đi xã An Vinh, huyện An Lão, tỉnh Bình Định dài khoảng 14km bị sạt lở nhiều đợt vào giữa tháng 11 đến nay vẫn chưa được khắc phục.

Theo tính toán sơ bộ, tổng khối lượng đất đá sạt lở trên tuyến tránh hồ Đồng Mít khoảng 8.000 m3. Do mưa lớn kéo dài, khả năng sạt lở vẫn còn cao nên chính quyền huyện An Lão chưa thể đưa xe cơ giới vào khắc phục. Hiện hơn 200 hộ dân xã An Vinh, huyện An Lão gặp rất nhiều khó khăn trong việc lưu thông qua khu vực bị sạt lở này.

Lực lượng chức năng huyện Tuy Phước chốt chặn tại những khu vực bị ngập sâu.

“Huyện An Lão cũng đã phối hợp với Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định khắc phục bằng cách mở đường tạm ở trong rừng keo cho bà con đi tạm. Bởi vì lượng đất đá lở xuống hàng ngàn mét khối. Điểm sạt lở này lớn mà đất nhão lắm, bây giờ cứ múc đất lại sụp xuống. Chúng tôi đã từng múc đất để khắc phục nhưng lượng đất đá trôi xuống gấp đôi. Bà con vận chuyển hàng hóa đến điểm sạt lở rồi dùng xe máy để chở về nhà chứ không thể nào đi xe tải qua đoạn sạt lở”, ông Trương Tứ, Chủ tịch UBND huyện An Lão (tỉnh Bình Định) cho biết.