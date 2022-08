Mưa lớn dị thường xuất hiện giữa đêm 'thất tịch' tại Lào Cai

(VTC News) -

Trận mưa rào như trút kéo dài trong khoảng một giờ khiến nhiều tuyến đường trong nội thành bị ngập nặng, nhiều nhà dân bị ảnh hưởng, không ít phương tiện giao thông hư hại do ngập sâu trong nước.

Gió lốc xuất hiện trong cơn mưa cũng khiến một số nhà dân bị tốc mái, cây xanh đô thị bị gãy đổ.

Ngay khi thấy dấu hiệu mưa lớn bất thường, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng chức năng tổ chức phân luồng giao thông, ngăn phương tiện lưu thông vào các khu vực ngập lụt; lực lượng cứu hộ bằng xe chuyên dụng cũng tham gia ứng phó. Bên cạnh đó, công tác rà soát thiệt hại cũng đã được triển khai để nắm bắt thông tin phục vụ chỉ đạo khắc phục.

Ông Hoàng Đăng Khoa, Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai cho biết: “Phương án phòng chống thiên tai của thành phố đã được triển khai kịp thời, cơ bản bảo đảm an toàn cho người dân. Đến giờ phút này mặc dù có một số điểm bị ngập úng cục bộ, cây cối gãy đổ, tốc mái do dông lốc tại các xã Tả Phời, Đồng Tuyển… nhưng về con người là an toàn”.

Trận mưa xuất hiện ngay trong đêm 7/7 Âm lịch, dân gian còn gọi là “thất tịch”, ngày 2 nhân vật trong truyền thuyết là Ngưu Lang - Chức Nữ gặp nhau. Tuy nhiên, thường vào ngày này trời thường đổ mưa ngâu - dạng mưa “sụt sùi”, còn mưa rào dữ dội như tại thành phố Lào Cai được coi là bất thường.

Trước đó, trong tháng 7 và những ngày đầu tháng 8/2022, tại thành phố Lào Cai từng xuất hiện các đợt nắng nóng kéo dài với nhiệt độ rất cao, cao nhất lên tới xấp xỉ 40 độ C. Các chuyên gia thời tiết cũng đánh giá, hiện tượng này hết sức dị thường khi đỉnh điểm của mùa hè không rơi vào tháng 5, 6 như thường thấy.