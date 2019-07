Mưa lớn bao trùm vùng núi Bắc Bộ, Trung Bộ tiếp tục nắng nóng 39 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm qua (19/7), Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ở Bắc Bộ phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; Trung Bộ phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Dự báo hôm nay (20/7), Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; các tỉnh Trung Bộ nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-18 giờ.

Ngoài ra, rãnh áp thấp gây mưa rào và rải rác có dông cho các tỉnh vùng núi phía Bắc, có nơi mưa to đến rất to như tại Hà Giang 34mm, Bắc Quang (Hà Giang) 44mm, Hàm Yên (Tuyên Quang) 33mm...

Mưa to gây nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh vùng núi phía Bắc.

Dự báo sáng và đêm nay, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 30-70mm/12 giờ, có nơi trên 100mm/12 giờ).

Mưa lớn gây nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi phía Bắc, đặc biệt là các tỉnh Cao Bằng, Lào Cai, Phú Thọ.

Đợt mưa này có khả năng kéo dài đến ngày 25/7 (mưa lớn tập trung vào đêm và sáng). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội hôm nay trời nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Chiều tối và đêm mai có khả năng cao xảy ra mưa dông kèm lốc, sét và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ C.

Nắng nóng ở các tỉnh miền Trung có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Nắng nóng gây nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư; nguy cơ cao xảy ra cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ.

Ngày hôm nay, chỉ số tia UV cực trị ở thành phố Hà Nội và Đà Nẵng ở mức nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 34 độ C.

