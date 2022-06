Mưa dông sắp bao trùm Hà Nội, đề phòng lốc sét và mưa đá

(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh radar thời tiết, mây đối lưu đang tiếp tục phát triển, gây mưa dông mạnh trên khu vực các quận/huyện của TP Hà Nội là Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh, Đan Phượng, Bắc Từ Liêm, Hoài Đức, Phúc Thọ, Thạch Thất, Quốc Oai, Hà Đông, Chương Mỹ, Thanh Oai, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Phú Xuyên.

Trong những giờ tới, vùng mây dông mạnh này tiếp tục phát triển, gây mưa rào và dông cho các khu vực kể trên và các quận nội thành khác của Hà Nội như: Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Đống Đa, Thanh Trì, Thanh Xuân, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ...

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông sắp bao trùm nhiều quận/huyện của TP Hà Nội. (Ảnh minh hoạ)

Cũng theo Trung tâm Khí tượng, hôm nay (26/6), nắng nóng đã xảy ra ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế với nhiệt độ lúc 13h phổ biến từ 35-36 độ C. Độ ẩm tương đối lúc 13h phổ biến từ 50-65%.

Ngày mai (27/6) và ngày 28/6, Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Trung Bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt khả năng kéo dài đến 30/6.

Từ 29/6, nắng nóng xu hướng giảm dần ở Bắc Bộ khi khu vực này đón những cơn mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa vừa, mưa to. Thời gian mưa có thể kéo dài đến ngày 2/7.

"Đối với Bắc Bộ, cao điểm mùa mưa chưa đến. Tháng 7, tháng 8, đặc biệt tháng 8 sẽ là cao điểm mùa mưa ở khu vực này nên vẫn sẽ có những đợt mưa cường độ lớn.

Cao điểm nắng nóng khả năng còn xảy ra vào nửa đầu tháng 7 ở Bắc Bộ và có thể kéo dài cả tháng 7 ở Trung Bộ", ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia thông tin.

Trung tâm KTTV quốc gia dự báo, trong các tháng mùa mưa (từ tháng 7-9/2022), lượng mưa tại Bắc Bộ ở mức xấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN).

Trái lại, tại Tây Nguyên và Nam Bộ từ tháng 7-9/2022, lượng mưa xu hướng thiếu hụt so với TBNN. Từ khoảng tháng 10-11/2022, ven biển Trung Bộ và Tây Nguyên dự báo lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm, cảnh báo nguy cơ cao xảy ra mưa lớn dồn dập. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, mưa đá trên phạm vi toàn quốc.