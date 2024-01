Mùa đông khắc nghiệt bao trùm nước Nga

(VTC News) -

Nhiệt độ lạnh bất thường đã gây ra tình trạng băng giá ở nhiều khu vực ở Nga, bao gồm cả Moskva và St. Petersburg. Thời tiết lạnh kỷ lục cũng làm gián đoạn việc di chuyển bằng đường hàng không và đường sắt, đồng thời gây khó khăn ở một số vùng nông thôn ở Nga.

Theo RT, nhiệt kế ở Moskva đã xuống mức -26 độ C, trong khi dự báo mức thấp nhất là -31 độ C vào đêm 4/1 và cao nhất -12 độ C vào sáng 5/1. Thủ đô nước Nga đã được đặt trong tình trạng cảnh báo thời tiết xấu cho đến hết ngày 6/1.

Nhiều chuyến bay ở Moskva đã bị hoãn và hủy khi nhiệt độ xuống thấp kỷ lục trong ngày 4/1. (Ảnh: RIA Novosti)

Còn ở St. Petersburg nhiệt độ giảm xuống -27C độ C vào ngày 4/1, trong khi khu vực phía bắc của vùng Leningrad chứng kiến ​​đợt lạnh xuống tới -36 độ C.

Ở miền trung nước Nga với các vùng như Vladimir, Ivanovo, Kostroma, Tver và Yaroslavl nhiệt dự báo xuống mức -35 độ C. Trong khi đó vùng Sverdlovsk có thể giảm xuống -40 độ. Cơ quan thời tiết liên bang Nga cho biết đợt lạnh bất thường sẽ bao phủ tới 70% diện tích nước này trong những ngày tới và không có dấu hiệu suy giảm trước ngày 10/1.

Tính đến tối 4/1, 11 chuyến bay đã bị hoãn hoặc hủy tại Sân bay Sheremetyevo của Moskva và 5 chuyến tại Vnukovo. Tại các sân bay ở Domodedovo và Zhukovsky hoạt động hàng không vẫn diễn ra bình thường.

Sương giá cũng gây ra nhiều vấn đề với giao thông đường sắt. Sáu chuyến tàu đã bị dừng ở vùng Chelyabinsk ở Urals. Cũng xuất hiện một số báo cáo về hệ thống sưởi và nhu yêu phẩm đang cạn dần ở Chelyabinsk khi các chuyến tàu không thể hoạt động ở vùng này.

Cũng theo RT, băng giá cũng khiến một đoàn tàu điện Lastochka bị kẹt ở vùng Vladimir, trên đường từ Moskva đến Nizhny Novgorod. Khoảng 300 hành khách được báo cáo là “bị mắc kẹt trong băng” với nhiệt độ -30 độ C trong gần ba giờ.

Băng giá cũng khiến nhiều vùng nông thôn ở Nha bị mất điện. Ít nhất 20 khu định cư ở vùng Moscow đã báo cáo tình trạng mất điện do băng giá và nhu cầu sử dụng thiết bị sưởi tăng cao.

Cái lạnh khắc nghiệt ở Moskva cũng khiến hiện tượng “cầu vồng mùa đông” xuất hiện trên bầu trời thành phố. Khi hơi nước đóng băng trong thời tiết cực lạnh, ánh sáng khúc xạ khỏi các kim băng tạo nên một hình ảnh ngoạn mục.