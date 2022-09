Mưa diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ kéo dài tới khi nào?

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 30/9-1/10, trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và dông. Lượng mưa ngày và đêm 30/9 phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm; ngày và đêm 1/10 phổ biến 30-60mm, có nơi 80mm.

Từ ngày và đêm 30/9, các khu vực khác ở Bắc Bộ, Nam Trung Bộ, phía Nam Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Những ngày qua, nhiều tỉnh ở miền Trung mưa to đến rất to, khiến một số nơi bị cô lập. (Ảnh minh hoạ)

Mưa dông ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khả năng kéo dài đến khoảng ngày 2-3/10. Mưa dông ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có thể còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Cũng theo cơ quan khí tượng, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và Kon Tum đã bão hòa hoặc đạt trạng thái gần bão hòa (trên 85%). Các huyện cần lưu ý nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trong những giờ tới: Bá Thước, Cẩm Thủy, Quan Sơn, Thạch Thành (Hà Tĩnh); Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Con Cuông, Thanh Chương, Tương Dương, Quỳnh Lưu, Đô Lương, Nghĩa Đàn, Anh Sơn (Nghệ An); Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Đức Thọ (Hà Tĩnh); Đăk Glei, Tu Mơ Rông, Đăk Tô (Kon Tum).

Điểm tin thời tiết chi tiết từng vùng, khu vực trong ngày hôm nay

Hà Nội có lúc mưa rào và dông, cục bộ mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh trong dông. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 26-28 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Dự báo lốc, sét và gió giật mạnh trong dông. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, khu Tây Bắc có nơi trên 30 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to, đồng bằng và trung du mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía Bắc mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Phía Nam mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc gió bắc đến tây bắc, phía Nam gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26-29 độ C, phía Nam 30-33 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mưa rào và dông vài nơi, phía Nam chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Khu vực Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 3. Cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh trong dông. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.