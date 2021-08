Mùa dịch, chị em lập chợ chung cư online, tấp nập mua bán cả ngày

(VTC News) -

Trong những ngày Hà Nội giãn cách xã hội, khi các nhà hàng, quán ăn đồng loạt đóng cửa, chợ truyền thống cũng thu hẹp hoạt động và người dân phải hạn chế ra đường để phòng chống dịch thì “chợ online" ở các khu chung cư lại tấp nập hơn hẳn trước đó. Thậm chí, ngay từ những bữa ăn sáng đơn giản, nhiều bà nội trợ cũng đặt mua qua chợ chung cư.

Mua bán trong chợ chung cư có khá nhiều lợi thế: giá cả bình ổn, lượng khách ổn định, chất lượng đảm bảo và đặc biệt được miễn phí ship hàng, do khách mua chỉ là những cư dân trong khu.

Theo khảo sát có thể thấy, hầu hết các khu đô thị hay chung cư trên địa bàn TP Hà Nội đều có group cư dân trên mạng xã hội Facebook, Zalo với số lượng thành viên lên tới chục nghìn người. Thậm chí nhiều khu đô thị lớn còn có tới hơn 10 nhóm bán hàng, nhiều chợ có ban quản lý điều hành và kiểm duyệt các thành viên. Chợ chung cư bán đủ loại hàng hóa, trong đó nhiều nhất là các mặt hàng thiết yếu như nông sản tươi sống, thực phẩm chế biến sẵn...

Chợ online chung cư bán đầy đủ các mặt hàng thiết yếu cho cư dân các tòa nhà.

Chị Mai Anh, nhân viên văn phòng tại 1 công ty dệt May ở Hà Nội hiện đang làm việc ở nhà, cho biết, giải pháp chị chọn để không phải ra ngoài là đặt mua hàng rên "chợ online chung cư”.

“Chợ chung cư có gần như đầy đủ các mặt hàng thiết yếu, vì vậy, từ hơn 1 tháng nay, tôi không phải ra ngoài mà vẫn có đồ ăn đa dạng. Tôi chỉ cần đặt rồi họ ship đồ tới. Hàng được treo ở cửa, tiền tôi chuyển khoản sau khi nhận hàng.

Mua trên chợ chung cư có ưu điểm là người bán thường là hàng xóm của mình. Vì vậy, vừa không mất tiền ship, vừa yên tâm khoản tiếp xúc với shipper lạ ở bên ngoài và chất lượng hàng hóa cũng được đảm bảo hơn do mọi người đều là hàng xóm với nhau", chị Mai Anh cho hay.

Giá các sản phẩm trên chợ online chung cư theo chị Mai Anh cũng rất hợp lý. Đa số các mặt hàng đều có giá như chợ truyền thống. Số ít người bán có giá nhỉnh hơn một chút.

Với lượng khách hàng lớn, ổn định trong mùa dịch, việc ship hàng khá thuận tiện khiến nhiều người bán lúc đầu chỉ là bán thêm cho vui nhưng dần dần công việc này lại trở thành nguồn thu nhập chính.

Chị Nguyễn Thị Hồng (Chung cư Công An Hoàng Mai) cho biết, công việc chính của chị là giáo viên mầm non, nhưng mấy tháng nay phải ở nhà do dịch bệnh. Trước đây, trước đây chị bán thêm hải sản cho vui, để có thêm chút thu nhập. Nhưng từ khi thất nghiệp, đây đã trở thành công việc mang lại nguồn tiền chính cho gia đình chị.

“Bán hàng ở chợ online trong khu chung cư khá dễ, lại không tốn tiền thuê mặt bằng nên giá rẻ hơn bên ngoài khoảng 20%, thêm vào đó, mình miễn phí tiền ship cho tất cả các đơn hàng nên mọi người đặt mua khá đông. Vì bán chủ yếu cho cư dân nên mình chỉ lấy hàng uy tín, khách đặt một lần là sẽ mua tiếp các đợt sau", chị Hồng nói.

Theo chị Hồng, trong những ngày giãn cách, các mặt hàng hải sản khá đắt khách. Gần đây, chị bán thêm một số thực phẩm quê như gà, vịt, thịt lợn sạch, rau củ… nên có ngày mỗi khách đặt mua cả triệu đồng để tích trữ đồ ăn.

Không chỉ thực phẩm tươi sống mà những món đồ chế biến sẵn cũng rất hút khách tại chợ chung cư. Chị Nguyễn Thị Vân ở chung cư HH tại Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội trước kia có cửa hàng chuyên bán cháo gà, phở gà nhưng do phải đóng cửa, nay cũng chuyển qua bán hàng trên chợ online chung cư nơi chị ở.

"Thay vì bán tại cửa hàng, giờ tôi nhận đơn từ ngày hôm trước, sáng chế biến rồi đóng hộp, ship tận nhà cho khách. Thường buổi sáng, tôi phải huy động cả chồng và hai con đi giao hàng cho khách trong chung cư mới kịp", chị nói.

Theo anh Đỗ Văn Hùng– thành viên quản trị nhóm mua bán có hơn 10.000 thành viên tại một chung cư ở Linh Đàm - từ ngày Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, lượng cư dân truy cập vào nhóm tăng cao gấp 3-4 lần, cùng với đó là lượng người bán cũng tăng lên.

“Trung bình mỗi ngày tôi duyệt hơn 300 bài đăng bán hàng các loại. Thay vì chỉ bán “đồ nhà làm” như trước, người bán bây giờ còn cung cấp thực phẩm tươi sống thiết yếu như rau củ quả, thịt cá, trứng… để khách tự tay vào bếp. Giá các mặt hàng được niêm yết rõ ràng, bình ổn. Nếu phát hiện thực phẩm tăng giá bất thường, cư dân phản ảnh chất lượng thì chúng tôi sẽ kiểm tra, nếu đúng sự thật sẽ cảnh cáo trường hợp tái phạm sẽ khóa tài khoản, không cho tiếp tục kinh doanh tại chợ chung cư", anh Hùng nói.

Mùa dịch này ban quản trị chợ cư dân cũng bổ sung thêm quy định, mọi giao dịch thanh toán đều qua hình thức trực tuyến, chuyển khoản, không thanh toán bằng tiền mặt và khi giao hàng không tiếp xúc...nhằm tránh nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.