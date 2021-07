Mua con dấu trên mạng xã hội, làm giả hồ sơ giấy tờ loạt xe sang

(VTC News) -

Ngày 9/7, theo tin từ Công an TP Vinh (Nghệ An), đơn vị này vừa phối hợp với Công an quận Hà Đông (Hà Nội) di lý Trần Huỳnh Đức - kẻ cầm đầu đường dây làm giả giấy tờ xe sang từ Hà Nội về Nghệ An để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, Công an TP Vinh khởi tố, bắt giữ Lê Thị Hiên (SN 1984) trú tại TP Vinh và Nguyễn Hữu Chiến (SN 1983) trú tại huyện Nam Đàn (Nghệ An).

Quá trình điều tra, Công an TP Vinh xác định có 2 đối tượng khác trong đường dây này là Nguyễn Đình Minh Lãm (SN 1991), trú tại phường Hạ Đình, Thanh Xuân (Hà Nội) và Trần Huỳnh Đức (SN 1995), trú tại thị trấn huyện Nam Đàn (Nghệ An) đã bị Công an Quận Hà Đông (Hà Nội) bắt giữ về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức.

Hàng loạt xe sang không có giấy tờ hợp pháp bị Công an TP Vinh tạm giữ. (Ảnh: Báo Nghệ An)

Cơ quan công an xác định đây là một đường dây làm giả giấy tờ xe ô tô do đối tượng Trần Huỳnh Đức cầm đầu. Công an TP Vinh đã di lý đối tượng Trần Huỳnh Đức từ Cơ quan CSĐT Công an Quận Hà Đông (Hà Nội) về tạm giam tại Công an TP Vinh để phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu, Trần Huỳnh Đức khai nhận, tháng 4/2020 lên mạng xã hội đặt mua 50 con dấu giả của các cơ quan đăng ký, đăng kiểm cùng các mẫu phôi giấy tờ xe ô tô với giá 30 triệu đồng. Sau đó Đức mua thêm máy tính, máy in, máy ép plastic để làm giả giấy tờ.

Từ tháng 4/2020 đến khi bị bắt, Đức đã bán khoảng 500 bộ giấy tờ xe giả cho khách theo yêu cầu, mỗi bộ giấy tờ giả Đức thu từ 4 đến 6 triệu đồng.

Công an TP Vinh thu giữ 16.000 phôi các loại giấy tờ xe ô tô, 12 giấy đăng ký xe ô tô, kiểm định xe ô tô.

Hiện Công an TP Vinh (Nghệ An) đang tạm giữ 5 xe ô tô hạng sang để phục vụ công tác điều tra.