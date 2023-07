Mua cá diếc ngon nên chọn con to hay con nhỏ?

(VTC News) -

Thời điểm cuối thu được xem là thời điểm thích hợp để ăn cá diếc. Tuy nhiên, nhiều người lại không rõ là mình nên mua cá diếc to hay cá diếc nhỏ thì sau khi hầm canh thịt sẽ mềm và nước có có vị ngọt. Vì hiện nay, ngoài hàng quán, mọi người đều bán cùng lúc hai loại cá diếc và ít khi có sự tư vấn cho người dùng nên chọn lựa loại nào sẽ tốt hơn.

Việc mua cá diếc nhỏ hay cá diếc to đang là vấn đề đau đầu của nhiều người.

Nên mua cá diếc to hay nhỏ?

Hiện nay, ngoài cá diếc tự nhiên trên thị trường còn xuất hiện cá diếc lai tạo hay còn gọi là cá diếc nuôi. Tốc độ sinh trưởng của loài cá diếc này nhanh gấp 3 lần cá diếc tự nhiên thông thường và không thể tự sinh sản được. Tuy nhiên, loài cá diếc này có khả năng kháng bệnh mạnh, chịu được tình trạng thiếu oxy và nhiệt độ thấp.

Đặc biệt, cá diếc lai có thể kích thước rất lớn, có những con to gấp ba lần so với cá diếc tự nhiên thông thường. Vì vậy, khi chọn cá diếc, chúng ta không nên chọn cá diếc quá to. Vì cá diếc có trọng lượng nhỏ thường là cá diếc hoang dã, có mùi vị thơm, ngọt tự nhiên.

Khi mua, không nên mua cá diếc quá to và chú ý nên chọn mua cá diếc tự nhiên.

Cá diếc tự nhiên có giá rất đắt, còn cá diếc nuôi nhân tạo thì rẻ hơn nhiều. Do đó, khi chọn mua cá diếc, bạn cần lựa chọn thật kỹ nếu không sẽ bị mua nhầm, vì chúng đặc điểm khá giống nhau. Tuy nhiên, bạn nên chú ý vào phần vảy trên dây bên của cá. Cá diếc tự nhiên sẽ 28 chiếc vảy, còn vảy trên dây bên của cá diếc lai nhân tạo là 32 chiếc.

Ngoài ra, để phân biệt cá diếc là cá diếc lai hay cá diếc hoang dã, bạn chỉ cần nhìn xem trong dạ dày của chúng có trứng cá hay không. Trước hết, hãy đứng sang một bên và quan sát người khác mua cá diếc, khi thấy người giết mổ cá diếc, nếu có trứng cá trong bụng thì có nghĩa là cá hoang dã. Nếu không có trứng và có 32 vảy bên, thì đó chính là cá diếc lai nhân tạo.

Cách nấu cá diếc kho khế

Nguyên liệu chuẩn bị cho 4 người ăn:

Cá diếc tươi: 1 kg

Khế chua: 3 quả

Hành tím: 1 củ

Nghệ tươi: 1 củ

Gia vị: hạt nêm, tiêu xay, đường, muối, nước mắm

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

– Cá diếc mua về làm sạch, mổ bỏ ruột, xát muối để loại bỏ mùi tanh; sau đó rửa lại bằng nước sạch, để ráo.

– Khế rửa sạch, gọt bỏ đầu và các rìa, thái lát ngang.

– Hành tím bóc vỏ, băm nhuyễn.

– Nghệ tươi cạo vỏ, rửa sạch mang đi giã nát.

Cá diếc kho khế được nhiều gia đình lựa chọn mỗi khi hè về.

Bước 2: Chế biến món ăn

- Làm nóng chảo rồi cho dầu ăn, hành tím vào phi thơm, sau đó cho thêm nghệ và cá vào đảo đều.

- Thêm muối, hạt nêm, nước mắm, đường, mỳ chính vào đảo cho cá ngấm gia vị, cuối cùng thả khế chua vào.

- Đổ nước xâm xấp mặt cá rồi đậy nắp lại kho thêm 15 phút hoặc đến khi cạn nước. Nêm nếm lại gia vị vừa ăn, tắt bếp.

Cuối cùng, bạn chỉ cần lấy cá bày ra đĩa và thêm một chút rau thơm lên bề mặt cá là đã có ngay một món ngon dành cho ngày hè này.

Tuyết Anh (Nguồn: Tổng hợp)