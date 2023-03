Mr Đàm: Nhờ chăm chút và công nghệ làm đẹp, tôi giữ được ngoại hình 'sáng bóng'

(VTC News) -

Đàm Vĩnh Hưng vừa là khách mời VIP tại sự kiện về làm đẹp do doanh nhân Lý Thùy Chang - bà xã Chi Bảo tổ chức. "Ông hoàng nhạc Việt" xuất hiện bảnh bao trong bộ vest đen. Trong chương trình, ca sỹ thể hiện ca khúc Anh lo cho em hết và liên khúc nhạc ngoại.

Ở tuổi 52, Mr. Đàm vẫn tự tin biểu diễn những ca khúc sôi động.

Ở phần giao lưu với khán giả, nam ca sỹ nói vui rằng nhờ luôn chăm chút giữ gìn nhan sắc cùng với sự hỗ trợ của các công nghệ làm đẹp mà ở độ tuổi U50, anh vẫn giữ được ngoại hình "sáng bóng". Chính điều này giúp anh tự tin hát những bài tình ca lãng mạn của giới trẻ. "Soái ca mà nhăn nheo, già nua thì kỳ lắm", Mr. Đàm hài hước chia sẻ.

Hơn thế nữa, giọng ca Xin lỗi tình yêu còn thừa nhận khi đi diễn anh thường được người hâm mộ khen ngợi bởi vẻ ngoài trẻ trung hơn so với độ tuổi 52.

Nam ca sỹ thừa nhận có nhờ tới các công nghệ làm đẹp.

Đàm Vĩnh Hưng cũng tiết lộ việc trẻ đẹp hơn cũng là động lực khiến anh tự tin mỗi khi xuất hiện trước công chúng, tiếp tục thực hiện các dự án phim Hào quang rực rỡ - The King, lấy cảm hứng từ chính cuộc đời ca sỹ, dự kiến công chiếu năm 2024.

Bộ phim sẽ kể về hành trình "from zero to hero" của Đàm Vĩnh Hưng. Từ thợ cắt tóc, Đàm Vĩnh Hưng nỗ lực trở thành ngôi sao làng nhạc, nhưng cũng đối mặt không ít tranh cãi, scandal.

Phim trải qua nhiều giai đoạn từ thập niên 1980, 1990 đến nay. Đàm Vĩnh Hưng hứa hẹn những góc khuất showbiz và đời tư cũng sẽ được đưa vào phim. Diễn viên đóng vai Đàm Vĩnh Hưng đang được tuyển chọn. Bên cạnh đó, những nghệ sỹ thân thiết với anh cũng được khắc họa thành các nhân vật trong phim.

Những ngày qua, khi dự án được công bố, tên gọi "The King" và hình ảnh chiếc ngai vàng trong buổi ra mắt khiến một số dân mạng cho rằng Đàm Vĩnh Hưng tự xưng là "vua", dẫn đến nhiều ý kiến trái chiều.

Ngọc Thanh