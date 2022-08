Một tỉnh cấm các trường ép học sinh mua đồng phục đầu năm

Ngày 22/8, Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thông tin với Tiền Phong, trước thềm năm học mới đã có hướng dẫn việc tổ chức thực hiện đồng phục theo quy định. Tuy nhiên, ở một số nhà trường, việc tổ chức đồng phục cho học sinh, sinh viên chưa thực hiện đúng quy định, gây phiền hà, tốn kém cho gia đình học sinh, sinh viên và bức xúc trong dư luận xã hội, đặc biệt là vào dịp đầu năm học mới.

Để việc thực hiện đồng phục của trẻ mầm non, học sinh và sinh viên được thực hiện đúng mục đích, giảm bớt khó khăn cho phụ huynh, Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu thủ trưởng các cơ sở giáo dục trên địa bàn chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở nếu để ra sai sót, lạm thu.

Theo đó, tùy điều kiện của từng trường, hiệu trưởng có thể quyết định để học sinh mặc đồng phục nếu được Ban đại diện cha mẹ học sinh nhất trí và có biên bản thống nhất.

Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị các nhà trường tuyệt đối không tự ý thay đổi mẫu đồng phục.

Sở GD-ĐT cũng lưu ý khi triển khai đồng phục và lễ phục học sinh, các trường tuyệt đối không in phù hiệu trên áo, không may thêm các họa tiết như cà vạt, nơ, viền,… trên đồng phục học sinh, đồng phục học môn thể dục và lễ phục vì điều này gây ra khó khăn cho phụ huynh khi mua, may trên thị trường.

Để tạo sự ổn định và tiết kiệm trong việc thực hiện đồng phục và lễ phục học sinh, các nhà trường đưa ra hướng dẫn cụ thể về mẫu mã, quy cách, kiểu dáng, chất liệu để phụ huynh mua và tự may. Mẫu đồng phục của học sinh phải đơn giản, phù hợp lứa tuổi, phù hợp với điều kiện thời tiết, ổn định, dễ tìm mua hoặc may và phù hợp với các quy định hiện hành để không tạo ra sự khác biệt giữa các học sinh với nhau.

Sở GD-ĐT đề nghị các nhà trường tuyệt đối không tự ý thay đổi mẫu đồng phục. Nếu có thay đổi cần báo trước và được sự đồng thuận của ban đại diện phụ huynh học sinh của trường. Tuyệt đối không bắt buộc học sinh may hay mua đồng phục mới vào đầu năm học.

Các nhà trường cần tổ chức họp thống nhất của Hội đồng trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh, thông báo về mẫu mã đồng phục đến từng phụ huynh, quy định về thời gian mặc đồng phục, việc xử lý các vi phạm trong việc tổ chức mặc đồng phục cho học sinh,…

Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị UBND huyện, thị xã và thành phố chỉ đạo phòng GD-ĐT, các phòng ban liên quan giám sát việc thực hiện đồng phục học sinh các cấp học trên địa bàn. Thanh tra, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở GD-ĐT lồng ghép nội dung kiểm tra đồng phục học sinh vào chương trình làm việc của các đoàn thanh tra, kiểm tra.