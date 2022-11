Một số phân khúc bất động sản bắt đầu giảm giá

(VTC News) -

Cụ thể, đối với phân khúc căn hộ, giá bán sơ cấp trung bình trong quý III/2022 đạt khoảng 1.858 USD/m2, giảm 3,1% so với quý trước.

Trong khi đó, giá sơ cấp của nhà liền thổ Hà Nội cũng giảm mạnh, trung bình được ghi nhận là 6.800 USD/m2, giảm 0,2% theo quý và tăng 43,3% theo năm. Các nhà đầu tư dần thận trọng hơn trong việc đầu tư và mua bất động sản đất nền do thiếu hụt thanh khoản và các khoản vay.

Về nguồn cung phân khúc căn hộ, theo báo cáo của Cushman & Wakefield, trong quý III/2022, nguồn cung căn hộ trong các quận nội đô dần hạn chế khi việc xin phê duyệt dự án ngày càng trở nên khó khăn.

Nhà liền thổ có sự sụt giảm về giá trong quý III/2022. (Ảnh minh hoạ).

Do đó, nguồn cung căn hộ mới chỉ đạt hơn 3.000 căn, giảm 38% so với quý trước và 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, lượng cung chủ yếu từ các quận Nam Từ Liêm, Hoàng Mai và Gia Lâm. Trong đó, căn hộ trung cấp chiếm 84% giỏ hàng, các phân khúc khác lần lượt là bình dân 12%, cao cấp 3%, không có nguồn cung cho phân khúc sang và siêu sang.

Theo Cushman & Wakefield, việc kiểm soát tín dụng cũng gây khó khăn trong việc giải ngân vốn vay cho khách hàng, dẫn đến lượng bán và tỷ lệ hấp thụ đều giảm trong quý, với 4,600 căn tiêu thụ, giảm 15% so với quý trước. Để thích ứng với tình hình hiện tại, các chủ đầu tư đã cho ra kỳ hạn thanh toán dễ dàng hơn với chiết khấu lớn hoặc khuyến mãi hấp dẫn cho khách hàng nhằm tăng nhu cầu thị trường.

Theo ước tính của Cushman & Wakefield, sẽ có khoảng 103.000 căn hộ mới được chào bán ra thị trường trong giai đoạn quý IV/2022 - 2025.

Nguồn cung mới của nhà liền thổ Hà Nội đã giảm đáng kể trong quý III, cụ thể chỉ có 625 căn được tung ra, giảm một nửa so với quý trước nhưng vẫn tăng 4,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, tổng lượng căn được tiêu thụ là khoảng 374 căn. Dẫn đầu nguồn cung mới của Hà Nội là Mê Linh chiếm 50% và Gia Lâm với 26%. Cushman & Wakefield ước tính tổng nguồn cung nhà liền thổ trong tương lai tại Hà Nội sẽ đạt 12.000 căn.

Điểm sáng của thị trường bất động sản quý III/2022 là thị trường văn phòng khá sôi động, giá thuê văn phòng toàn thị trường tăng nhẹ với 34 USD/m2/tháng đối với hạng A, và 20 USD/m2/tháng đối với hạng B.

Thị trường chứng kiến khả năng hấp thụ tích cực với lượng hấp thụ thuần trong 9 tháng 2022 là 40.000 m2, đến từ các công ty trong lĩnh vực bảo hiểm (25%), sản xuất và chế tạo (25%), công nghệ (20%), dịch vụ (10%) và logistics (5%), chủ yếu tập trung ở các tòa nhà rìa trung tâm và khu Tây.

Nguồn cung mới trong quý III của phân khúc văn phòng ghi nhận là 22.350m2, nâng tổng nguồn cung hạng A và B tại Hà Nội lên là 1,65 triệu m2 sàn văn phòng