Một số chính đảng ở Ai Cập gửi điện chúc mừng Đại hội XIII

(VTC News) -

Nhân dịp Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII, lãnh đạo Đảng Cộng sản Ai Cập, Đảng Xã hội Ai Cập, Đảng Liên minh bình dân xã hội chủ nghĩa Ai Cập đã gửi điện chúc mừng Đại hội thành công, đồng thời khẳng định đại hội diễn ra trong hoàn cảnh lịch sử quan trọng, đứng trước những thách thức to lớn và là sự kiện có ý nghĩa then chốt đối với sự phát triển Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định vai trò lịch sử to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Lãnh đạo Đảng Liên minh bình dân xã hội chủ nghĩa Ai Cập tin tưởng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII sẽ thành công trong việc theo đuổi con đường đi lên CNXH.

Giám đốc Đài phát thanh Ai Cập ông Mohamed Nauwar đánh giá cao sự phát triển và vai trò của Việt Nam (Ảnh Ngọc Thạch).

Là người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam và có mối quan hệ chặt chẽ với Đài Tiếng nói Việt Nam, Giám đốc Đài phát thanh quốc gia Ai Cập ông Mohamed Nauwar nhận thấy trong 5 năm qua Việt Nam phát triển mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực, nhất là kinh tế. Đảng Cộng sản Việt Nam thực sự đạt nhiều thành công, nhất là trong việc đưa đất nước phát triển.

“Đảng Cộng sản Việt Nam có vai trò rất quan trọng, nhất là trong lãnh đạo và định hướng. Việt Nam phát triển từng ngày nổi bật nhất là phát triển kinh tế, xã hội, chính trị và được bạn bè quốc tế yêu mến. Tất cả các lĩnh vực đều được thúc đẩy và đó là bài học cho đất nước chúng tôi” - ông Mohamed Nauwar đánh giá.

Ông Mohamed Nauwar cho rằng với những thành công đạt được, quan hệ giữa Việt Nam với khu vực Trung Đông, châu Phi cũng như Ai Cập nói riêng sẽ ngày càng phát triển.

“Không chỉ quan hệ Việt Nam Ai Cập mà quan hệ Việt Nam với các nước trong khu vực Trung Đông và châu Phi ngày càng được nâng lên bởi Việt Nam ngày càng có uy tín và vị thế trên trường quốc tế. Việt Nam ngày càng được biết tới trên toàn cầu. Nếu như 20 năm trước nhiều người chưa biết tới Việt Nam, chưa biết tới các sản phẩm của Việt Nam thì ngày nay tất cả đều biết và yêu thích các sản phẩm của Việt Nam", ông Mohamed Nauwar cho biết.