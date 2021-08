Một quốc gia Đông Nam Á mua tên lửa chống tăng Javelin của Mỹ

Bộ Ngoại giao Mỹ đã quyết định phê duyệt bán cho Quân đội Hoàng gia Thái Lan (RTA) 300 tên lửa Javelin FGM-148, 50 bộ điều khiển (CLU) cùng gói hỗ trợ đồng bộ về hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo liên quan, ước tính 83,5 triệu USD.

Số vũ khí chống tăng này sẽ thay thế các súng không giật 106 mm đã lỗi thời, cho phép RTA hiện đại hóa khả năng chống tăng và tăng cường khả năng tương tác với quân đội Mỹ trong các chiến dịch, các cuộc diễn tập và huấn luyện.

Đây là thương vụ vũ khí thứ 4 của Thái Lan được Bộ Ngoại giao Mỹ phê duyệt kể từ đầu năm tài chính 2017. Các nhà thầu chính là Liên doanh Raytheon Lockheed Martin Javelin ở Orlando (Florida) và Tucson (Arizona).

Thái Lan có thương vụ vũ khí thứ tư với Mỹ kể từ năm tài chính 2017, mua tên lửa chống tăng vác vai FGM-148 Javelin và các thiết bị liên quan.(Ảnh: Military Leak)

Do Thái Lan là một đối tác chiến lược, thương vụ này sẽ đóng góp vào chính sách đối ngoại và các mục tiêu an ninh quốc gia Mỹ bằng cách nâng cao năng lực trong việc đối phó với các mối đe dọa hiện tại và tương lai của Thái Lan để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình, cải thiện an ninh của một đồng minh lớn không thuộc NATO ở Đông Nam Á.

Đề xuất bán thiết bị và hỗ trợ này sẽ không làm thay đổi cán cân quân sự cơ bản trong khu vực, không có tác động bất lợi nào đối với quốc phòng Mỹ.

Chương trình Hệ thống vũ khí chống tăng hạng trung tiên tiến (Advanced Anti-tank Weapon System-Medium - AAWS-M) Javelin được triển khai vào tháng 6/1989, với kinh phí 30 triệu USD, nhằm phát triển một loại tên lửa để thay thế tên lửa chống tăng M47 Dragon lỗi thời, đã được trao cho liên doanh gồm hai nhà thầu tiền thân của Raytheon và Lockheed-Martin. Tên lửa Javelin đã được thử nghiệm thành công vào 1994 và lô đầu tiên được đưa vào trang bị vào năm 1996.

Javelin có tên đầy đủ là FGM-148 Javelin - là tổ hợp tên lửa chống tăng vác vai có điều khiển hoạt động theo nguyên tắc “bắn và quên” hiện đại nhất hiện nay, vượt trội về cơ chế điều khiển so với nhiều loại tên lửa, kể cả Kornet của Nga, có thể bắn từ vai người lính mà không cần giá phóng.

Javelin nặng 11,8 kg; dài 1,1 m; đường kính thân 127 mm; đầu đạn 8,4 kg; tầm bắn hiệu quả 75 - 2.500 m; tầm bắn tối đa gần 5.000m - tùy phiên bản; lái dẫn bằng ảnh hồng ngoại; có thể sử dụng trong mọi điều kiện thời tiết, bất kể ngày hay đêm. FGM-148 được thiết kế để tiêu diệt các phương tiện bọc thép, nhưng cũng phát huy hiệu quả khi tấn công trực tiếp các tòa nhà, công sự..., có khả năng tấn công trực thăng ở chế độ bắn cầu vòng hoặc tấn công trực tiếp.

Javelin được Lục quân, Thủy quân Lục chiến Mỹ và Lực lượng đặc biệt Australia sử dụng với nhiều mục đích khác nhau và đã chứng minh hiệu quả trong chiến tranh Iraq năm 2003, trong các hoạt động chống nổi dậy ở Afghanistan, cũng như các hoạt động tác chiến ở Syria gần đây.

Javelin có điểm yếu là khối lượng nặng hơn so với yêu cầu ban đầu của Quân đội Mỹ và khá đắt: Năm 2002, một đơn vị phóng điều khiển Javelin có giá 126.000 USD, mỗi tên lửa có giá khoảng 78.000 USD (tương đương 109.000 USD năm 2018); tên lửa này phụ thuộc vào bức xạ nhiệt để phát hiện mục tiêu và khai hỏa.

Mặc dù đầu đạn HEAT hiện nay của Javelin đã chứng minh hiệu quả trong việc tiêu diệt xe tăng, và các mục tiêu khác như vũ khí, các tòa nhà, và các phương tiện bọc thép và không bọc thép ở Iraq và Afghanistan, Trung tâm nghiên cứu không quân và tên lửa, phát triển và chế tạo máy của quân đội Mỹ đã phát triển đầu đạn đa năng (Multi-Purpose Warhead - MPWH) cho FGM-148F. Đầu đạn mới có hiệu quả chống bộ binh gấp đôi nhờ khả năng phân mảnh cao.

Chương trình hiện đại hóa Javelin sẽ được thực hiện theo 4 giai đoạn; phiên bản FGM-148F là sản phẩm của giai đoạn phát triển thứ 2; giai đoạn 3 và 4, các nhà sản xuất sẽ tiếp tục giảm trọng lượng và giá thành của tổ hợp.