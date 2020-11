Một phụ nữ bị đánh ghen kinh hoàng ở Huế

Tối nay (19/11), Công an thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết đã khởi tố vụ án để điều tra vụ việc được cho là đánh ghen trên địa bàn.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một đoạn clip dài hơn 3 phút, quay cảnh một phụ nữ bị một nhóm người, gồm 4 phụ nữ và 1 người đàn ông ghì chặt xuống nền đường. Mặc dù người phụ nữ van khóc, nhưng vẫn bị lột áo quần và đánh vào vùng kín, vào mặt... Vụ việc sau khi được đưa lên mạng xã hội đã gây bức xúc dư luận.

Người phụ nữ bị ghì cổ xuống đường, sau đó đánh đập tàn bạo.

Theo xác định ban đầu của cơ quan công an, vụ việc xảy ra vào chiều tối 15/11 tại xã Hải Dương, thị xã Hương Trà. Lúc nạn nhân đang ngồi chơi ở bờ kè ven biển xã Hải Dương, bất ngờ bị nhóm người tấn công. Nạn nhân sau đó đã trình báo cơ quan công an và Công an thị xã Hương Trà đã vào cuộc điều tra.

Lãnh đạo Công an thị xã Hương Trà cho biết, đã thụ lý điều tra vụ việc và thu thập các tài liệu, tạm giữ phương tiện, mời những người liên quan đến làm việc.

Thượng tá Nguyễn Việt Phương, Trưởng Công an thị xã Hương Trà cho biết, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án: “Vụ việc xảy ra ở xã Hải Dương, có dấu hiệu vi phạm hình sự. Cơ quan Công an thị xã Hương Trà đã khởi tố vụ án hình sự theo làm nhục người khác".