Một người dân đòi UBND TP.HCM trả lại 2 thỏi vàng

Ngoài vụ 10 kg vàng của ông Phạm Duy Hiếu, UBND TP.HCM còn phải thi hành một bản án hành chính khác mà theo đó ủy ban có nghĩa vụ trả cho ông Dương Toàn Sang hai thỏi vàng.

Trước đây, ngày 21/10/2013, ông Sang đang trên đường đi ăn sáng cùng một người bạn thì bất ngờ bị Đội CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an quận 5 kiểm tra hành chính. Do trong cốp xe có hai thỏi vàng 99,99% không có hóa đơn, chứng từ nên hôm sau ông Sang bị Công an quận 5 lập biên bản.

Tháng 3/2014, chủ tịch UBND TP đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Sang về hành vi kinh doanh, mua bán vàng không đúng quy định. Ông Sang bị phạt tiền 87,5 triệu đồng và bị tịch thu hai thỏi vàng 99,99%.

Ông Sang khởi kiện ra TAND TP, cho rằng toàn bộ số vàng trên là của người khác, có nguồn gốc do ông bà để lại từ rất lâu, ông chỉ mang đi gia công chứ không có mục đích kinh doanh.

Năm 2015, TAND TP xử sơ thẩm đã bác yêu cầu khởi kiện của ông Sang. Ông Sang kháng cáo.

Tháng 5/2017, TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm, nhận định ngay từ lời khai ban đầu và biên bản vi phạm hành chính đều thể hiện ông Sang có hành vi “vận chuyển hai thỏi vàng không có hóa đơn, chứng từ”, ngoài ra không thể hiện hành vi “mua, bán vàng không đúng quy định của pháp luật”.

Như vậy, việc chủ tịch UBND TP xử phạt ông Sang về hành vi “mua, bán vàng không đúng quy định của pháp luật” là không đúng với hành vi thực tế, không đúng với biên bản vi phạm hành chính. Từ đó, tòa phúc thẩm chấp nhận kháng cáo, sửa án sơ thẩm, tuyên hủy quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Tháng 9/2017, TAND TP ra quyết định buộc thi hành án (THA). Tháng 10/2017, Cục THA dân sự TP ra thông báo gửi chủ tịch UBND TP về việc tự nguyện THA nhưng tới nay ông Sang vẫn chưa được trả lại vàng.

Để tìm hiểu lý do vì sao UBND TP chưa thi hành bản án phúc thẩm, PV đã liên hệ với UBND thì nhận được câu trả lời là sẽ chủ động liên lạc cung cấp thông tin sau. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin khi được hồi âm.

