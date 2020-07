Một loạt nước dừng hiệp ước dẫn độ với Hong Kong, Trung Quốc đáp trả gay gắt

Hôm 28/7, Trung Quốc công bố việc đình chỉ các hiệp ước dẫn độ Hong Kong ký kết với Canada, Australia và Anh. Đây là động thái “ăn miếng, trả miếng” sau những quyết định tương tự của các nước này trước việc Bắc Kinh ban hành luật an ninh đối với Hong Kong.

"Hành động sai trái của Canada, Australia và Anh trong việc chính trị hóa hợp tác tư pháp với Hong Kong làm tổn hại nghiêm trọng đến cơ sở hợp tác tư pháp", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho hay.

"Trung Quốc quyết định đình chỉ các hiệp ước dẫn độ giữa Hong Kong và Canada, Australia, Anh, cũng như các thỏa thuận hợp tác tư pháp hình sự", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân. (Ảnh: Reuters)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cáo buộc các nước sử dụng luật an ninh quốc gia là "cái cớ để đơn phương tuyên bố đình chỉ các hiệp ước dẫn độ" với Hong Kong.

Ngoài Canada, Australia và Anh, hôm 28/7, New Zealand quyết định đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hong Kong và thực hiện một số thay đổi khác sau khi Trung Quốc thông qua luật an ninh mới. Sau khi Trung Quốc thông qua luật an ninh Hong Kong hôm 30/6, Mỹ và nước châu Âu chỉ trích, gọi đây là sự hủy hoại tự chủ, tự do của Hong Kong và làm suy yếu nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ".

Tuy nhiên, Bắc Kinh khẳng định luật an ninh mới chỉ nhắm đến một nhóm đối tượng nhỏ, trong khi quyền lợi, tự do của người Hong Kong cũng như lợi ích các nhà đầu tư nước ngoài vẫn được đảm bảo.