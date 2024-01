Mốt làm đẹp hiệu ứng cổ thon dài

(VTC News) -

Thời gian gần đây, Barbie botox là xu hướng làm đẹp đang thu hút sự chú ý của giới trẻ. Xu hướng này là tiêm botox từ cổ dọc xuống vai để làm phẳng vai, tạo hiệu ứng chiếc cổ thon dài - giống búp bê Barbie.

Barbie botox là gì?

Barbie botox là quy trình thẩm mỹ làm phẳng vai, kéo dài cổ bằng cách tiêm Botox vào phần cơ hình thang ở phần gáy và lưng trên của bạn, để mang lại một cần cổ thon thả và thanh thoát. Theo tiến sỹ Randa Jaafar tại New York, “Botox là một chất điều biến thần kinh. Khi tiêm Botox vào cơ, nó khiến phần cơ ở đây bị tê liệt, do đó không phát triển và không chuyển động. Do đó, bạn sẽ có cảm giác như sở hữu cần cổ thon thả của một nàng búp bê”.

Thực tế, việc tiêm Botox vào quanh cơ lưng hình thang này không phải là xu hướng mới. Ban đầu, liệu pháp này có tên gọi lâm sàng là Trapezius Botox (hoặc “Traptox”) thường được các vận động viên, bệnh nhhân sử dụng để giúp cho phần cơ hình thang không bị gồ lên, thô cứng, giảm căng thẳng hoặc điều trị các bệnh lý đau ở cổ, vai và lưng trên.

Theo các chuyên gia, tiêm botox có thể giải quyết được vấn đề vì cách thức này đưa hoạt chất botulinum toxin - một dạng protein tinh chất được sản xuất từ Mỹ - vào cơ. Cơ chế hoạt động của botulinum toxin là ức chế dẫn truyền thần kinh, làm nhỏ lại khối cơ. Trong vòng một tháng hoặc lâu hơn, bệnh nhân sẽ cảm thấy bớt căng thẳng ở phần cổ và vai đó, đồng thời vùng này có thể bắt đầu thon gọn hơn, khiến cổ dài ra.

Isabelle Lux, một nhà sáng tạo nội dung 32 tuổi đến từ Palm Beach, Florida, tự nhận mình là người đã khai sinh cho từ khóa Barbie botox. Chia sẻ với CNN, cô nói, “Tôi đặt tên dựa theo ý tưởng là bạn sẽ trông giống với búp bê Barbie sau khi hoàn thành liệu pháp này. Tôi không nghĩ đây là suy nghĩ xấu. Liệu pháp này thực sự giúp cần cổ trông thon dài hơn nếu được thực hiện an toàn và đúng cách”.

Quá trình thực hiện

Các bác sĩ cho biết quá trình tiêm thường kéo dài từ 10 đến 20 phút, không gây đau đớn. Giống như các liệu trình tiêm Botox khác, bạn sẽ được thoa cồn để làm sạch da, sau đó được chấm botox ở ba điểm ở mỗi bên của cơ hình thang.

Bác sỹ sẽ tiêm khoảng 20 đến 40 đơn vị. Dựa trên kích thước cơ, một số người có thể cần tiêm nhiều hoặc ít hơn, để vừa tạo được hiệu ứng như ý, vừa tránh gây yếu cơ quá đà.

Sau khi tiêm xong, khoảng hai tuần bạn sẽ thấy hiệu quả thon gọn của Barbie botox.

Hiệu quả của liệu pháp này có thể kéo dài từ bốn đến sáu tháng, phù thuộc vào các yếu tố như quá trình trao đổi chất và thói quen sinh hoạt hàng ngày của khách hàng.

Những rủi ro liên quan đến barbie botox

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý khi thực hiện phương pháp này. Nếu tiêm không đúng cách hoặc sai liều lượng, botox có thể làm tê liệt hoàn toàn cơ. Anil Shah, một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, chia sẻ rằng cơ hình thang “gần các trung tâm kiểm soát dây thần kinh trung ương và hô hấp – một trong số ít nơi có thể dẫn đến kết quả tử vong khi sử dụng Botox sai”. Nếu tiêm botox sai, nhẹ thì ảnh hưởng tới các hoạt động hàng ngày như khó di chuyển cổ hay vai và tay, nặng thì ảnh hưởng tới tính mạng.

Ngoài ra, các chuyên gia cũng cảnh báo những tác hại của kiểu làm đẹp này như dị ứng, sưng, bầm da, nhiễm trùng, phản ứng toàn thân do lượng botulinum quá nhiều như nhức đầu, mệt mỏi, buồn nôn, nặng có thể gây khó thở, nói lắp, tê liệt các khối cơ tại vùng tiêm.

Vì thế người tiêu dùng không nên vì tiết kiệm mà tiêm ở những nơi không có giấy phép hành nghề, thiếu chuyên nghiệp và tin cậy.