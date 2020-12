Một học sinh ở Đắk Lắk tự tử

Chiều 5/12, lãnh đạo UBND phường An Bình, thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) cho biết, tại địa phương có một trường hợp học sinh lớp 7 tự tử.

"Bé học lớp 7, nhà ở đường Nguyễn Trãi, phường An Bình. Công an thị xã có xuống hiện trường và yêu cầu khám nghiệm pháp y. Tuy nhiên, gia đình không đồng ý nên cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể để người nhà lo hậu sự", lãnh đạo phường An Bình thông tin.

Thông tin ban đầu, chiều tối 4/12, người thân bé H. (học sinh lớp 7, trú phường An Bình) tá hỏa phát hiện cháu này chết trong tư thế treo cổ tự tử nên thông báo cho cha mẹ và trình báo công an.

Nhận được thông tin, ba mẹ cháu H. đang ở rẫy cà phê tức tốc chạy về. Theo gia đình nạn nhân, bé H. buồn bã việc gia đình nên dẫn đến sự việc trên.