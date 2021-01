Một bị cáo nghi bị bệnh tâm thần, hoãn phiên tòa xử 'đại gia' Trịnh Sướng

(VTC News) -

Sáng nay 12/1, TAND tỉnh Đắk Nông đưa vụ án Trịnh Sướng và 38 bị cáo trong đường dây sản xuất, mua bán hàng giả ra xét xử sơ thẩm.

Trong số 39 người bị xét xử có 3 bị cáo vắng mặt gồm: Lê Châu Phước Hưng, Lê Thị Lý và Nguyễn Lê Minh Hưng. Trong đó, người nhà bị cáo Lê Châu Phước Hưng (37 tuổi, trú tại phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP Hồ Chí Minh) gửi đến Hội đồng xét xử bản kết luận giám định sức khỏe tâm thần. Bệnh viện Tâm thần TP Hồ Chí Minh cũng gửi giấy xác nhận, bệnh nhân Hưng đang điều trị tại đây.

Sau khi thảo luận, HĐXX cho rằng đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, các bị cáo liên quan đến nhau nên việc vắng của 3 người trên sẽ ảnh hưởng đến phiên tòa. Do đó, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa.

Các bị cáo tại phiên tòa 12/1.

Như VTC News đưa tin, ngày 28/5-2/6/2019, Ban chuyên án do Thượng tướng Lê Quý Vương – Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an chỉ đạo đã bắt quả tang các nghi can đang thực hiện hành vi pha trộn dung môi với chất kích RON, bột màu thành xăng giả.

Ngày 28, 29 và 30/5/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an bắt quả tang, khám xét khẩn cấp các nhóm đối tượng Đinh Chí Dũng, Nguyễn Ngọc Quan và Trịnh Sướng khi đang thực hiện hành vi sản xuất, buôn bán xăng giả trên địa bàn TP.HCM, TP Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang…

Đến thời điểm này, cơ quan công an đã tạm giữ 3.264.281 lít dung dịch các loại trong đó có 2.183.604 lít hỗn hợp đã pha chế thành xăng giả, 432.474 lít dung môi chưa pha; 3 tàu thủy, 6 xe ô tô (xe bồn), 5 máy bơm, 50kg tạo màu và nhiều vật dụng liên quan.

Đường dây của Trịnh Sướng đã thông qua nhiều trung gian mua hàng trăm triệu lít dung môi, hóa chất các loại với tổng số tiền thanh toán hơn 2.000 tỉ đồng.

Nhóm này đã tổ chức pha chế, sản xuất ra hơn 137 triệu lít xăng giả, gần 1,6 triệu lít dầu DO giả, tổng số lượng hàng giả tương đương với số lượng hàng thật trị giá hơn 2.500 tỉ đồng. Ông Sướng đã thông qua 337 cửa hàng của các công ty gia đình để bán gần hết số xăng dầu giả đã sản xuất, thu lợi bất chính với tổng số tiền hơn 107 tỉ đồng.

Ngày 5/6/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giữ đối với 14 bị can, nâng tổng số bị can bị khởi tố lên 23 bị can.