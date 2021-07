Một bị can ở trại tạm giam Chí Hòa chết, xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2

(VTC News) -

Bị can tử vong có tên H.V.H. (26 tuổi), tạm trú ở ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Người này đã bị Công an Quận 8 bắt giữ vào cuối tháng 3/2021 vì liên quan đến vụ việc về ma túy.

Sau đó Công an Quận 8 chuyển hồ sơ lên Công an TP.HCM. Đến đầu tháng 4/2021, H.V.H bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 12/5, H.V.H được chuyển đến tạm giam tại Trại tạm giam Chí Hòa ở phường 12, Quận 10. Tại đây, bị can H. đã được kiểm tra y tế, cách ly theo thời gian quy định rồi mới chuyển đến buồng giam.

Trại giam Chí Hòa ghi nhận 1 bị can tử vong, xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Đến chiều 3/7, một cán bộ quản giáo phát hiện H. bị sốt nên đã báo cáo ban quản lý trại tạm giam. Ngay sau đó, bị can H. được trích xuất, đưa đến Bệnh viện để kiểm tra và điều trị. Tuy nhiên, tới khuya cùng ngày, bị can này tử vong.

Qua kiểm tra y tế, các bác sĩ và lực lượng chức năng xác định nguyên nhân tử vong của bị can H. là do suy hô hấp cấp, sốc nhiễm trùng, viêm phổi... Kết quả xét nghiệm cho thấy bị can dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện công an TP.HCM đang tiếp tục phối hợp cùng cơ quan y tế và Trại tạm giam Chí Hoà khử trùng khu vực buồng giam, phòng bệnh và thông báo đến các cơ quan liên quan để truy vết những trường hợp tiếp xúc gần với ca dương tính này.

Trước đó, vào cuối tháng 6, Trại tạm giam Chí Hoà cũng đã phát đi thông báo đơn vị này ghi nhận 3 cán bộ quản giáo tại đây có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.