Một bệnh nhân COVID-19 ở TP.HCM tiên lượng khó qua khỏi

Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống COVID-19 cho biết, BN2983 đang là bệnh nhân mắc COVID-19 nặng nhất ở nước ta, tiên lượng tử vong cao.

BN2893, 65 tuổi, địa chỉ tại An Phú, An Giang. Đây là ca bệnh nhập cảnh, từ nước ngoài về qua cửa khẩu Long Bình, được cách ly tại An Giang từ ngày 3/5. Cùng ngày, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính, được chuyển đến Trung tâm y tế huyện An Phú điều trị. Sau đó, sức khỏe bệnh nhân nặng thêm nên chuyển tiếp lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh An Giang.

Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm và tiểu đường type 2, tràn khí màng phổi phải. 4 ngày trước, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM điều trị, đang phải can thiệp ECMO. Trước đó, các chuyên gia đầu ngành cũng nhiều lần hội chẩn tìm phương án điều trị tốt nhất cho bệnh nhân này.

Theo Tiểu ban điều trị, nước ta đang điều trị cho 1.121 bệnh nhân COVID-19 tại 53 cơ sở y tế từ tuyến huyện, tỉnh đến trung ương, bệnh viện dã chiến. Trong số này có 46 bệnh nhân COVID-19 tiên lượng nặng và rất nặng, 2 bệnh nhân đang được can thiệp ECMO.

Có 9 trường hợp khác tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang thở máy xâm nhập, 4 người được sử dụng phương pháp thở không xâm nhập và 23 bệnh nhân dùng oxy gọng kính.

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương hiện tiếp nhận nhiều bệnh nhân COVID-19 nhất cả nước với trên 330 bệnh nhân. Trong số này có 73% bệnh nhân diễn tiến ổn định, không thay đổi, 13 ca tiên lượng rất nặng, trong đó có 1 ca đang phải thở ECMO là BN3019, nam, 54 tuổi, quê Thái Bình.

Cũng theo ghi nhận của Tiểu ban Điều trị, khoảng 60% bệnh nhân mắc COVID-19 tại Việt Nam hiện nay không có triệu chứng của COVID-19.

Sáng 15/5, theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam ghi nhận thêm 20 ca COVID-19 mới lây lan trong cộng đồng. Trong số những trường hợp mắc bệnh đang điều trị tại nước ta, 49 người có kết quả âm tính lần 1. Ngoài ra, 25 người âm tính lần 2 và 18 bệnh nhân âm tính lần 3 với SARS-CoV-2. Số ca tử vong vì COVID-19 ở nước ta đến nay là 35, gồm 31 người tại Đà Nẵng, 3 người ở Quảng Nam và 1 người ở Quảng Trị.