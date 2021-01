Mộng bò qua mắt, người phụ nữ suýt mù

(VTC News) -

Bà P.T.M có mộng mắt từ nhỏ nhưng sợ đau không đi khám. Gần đây, do người nhà giục nhiều nên người này đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ khám.

Bác sĩ xác định thị lực của người bệnh giảm, mắt phải đếm ngón tay nhìn được 2m, mắt trái 2/10, mộng mắt bên phải bò qua đồng tử, che kín hết lỗ đồng tử. Người bệnh được chỉ định phẫu thuật cắt mộng, ghép kết mạc rìa tự thân.

Sau phẫu thuật 1 ngày, bệnh nhân nhìn tốt, không đau, chuẩn bị được ra viện.

Bệnh nhân được phẫu thuật giữ lại thị lực.

Bác sĩ CKI Hà Thị Dung – Khoa Liên chuyên khoa Mắt – Tai mũi họng – Răng hàm mặt, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, bệnh nhân M. là trường hợp có mộng mắt to nhất từ trước đến nay được tiếp nhận và phẫu thuật. Do thân mộng to và dày nên quá trình phẫu thuật khó khăn và mất nhiều thời gian hơn các ca bệnh khác.

Qua đây, bác sĩ Dung khuyến cáo người dân khi phát hiện những dấu hiệu bất thường về mắt hoặc có mộng mắt nên đến bệnh viện để được bác sĩ chuyên khoa Mắt thăm khám và tư vấn biện pháp điều trị hợp lý.

"Người bệnh không nên vì sợ đau mà không đi khám, điều trị để mộng mắt ngày càng to sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống như quá trình điều trị bệnh về sau. Hiện nay phương pháp phẫu thuật cắt mộng mắt hiện đại không đau, thời gian nằm viện sau phẫu thuật ngắn, thị lực của người bệnh sớm hồi phục", BS Dung nói.