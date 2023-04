Môn thể thao chỉ SEA Games 32 mới có, người Việt Nam tưởng lạ mà quen

(VTC News) -

Cờ Ok Chaktrong, hay còn được các kỳ thủ Việt Nam gọi với cái tên cờ "ốc", là môn thể thao trí tuệ được phổ biến tại Campuchia từ hàng trăm năm nay. Tại Việt Nam, cờ Ok Chaktrong xuất hiện nhiều tại các khu vực đồng bào Khmer sinh sống.

Cách chơi cờ Ok Chaktrong có nhiều điểm giống cờ vua và cờ tướng. Bàn cờ có 64 ô với 16 quân mỗi bên như cờ vua; trong đó có 8 quân tốt, 2 quân xe, 2 quân ngựa, 2 quân pháo, 1 tướng và 1 quân hậu. Điểm khác biệt của cờ Ok Chaktrong nằm ở cách sắp xếp quân cờ và cách đi của từng quân.

8 quân ở hàng dưới gồm xe, tượng, mã, hậu, vua. 8 quân tốt được xếp phía trên, cách một hàng. Về cách đi, quân hậu và quân tượng đi theo hướng như cờ vua nhưng chỉ được di chuyển trong một ô. Quân mã không có quy định về vật cản. Quân xe và pháo vận hành gần giống với cờ tướng.

Cách xếp quân trong cờ Ok Chaktrong

Cờ Ok Chaktrong xuất hiện ở Việt Nam từ lâu và là một nét văn hóa truyền thống của người dân tộc Khmer sinh sống ở miền Tây Nam Bộ. Dù vậy, trong cộng đồng người Khmer, cờ Ok Chaktrong chỉ phổ biến với người trung và lớn tuổi. Lớp người trẻ hiện nay ít chơi môn này. Việc mua được một đồ cờ Ok Chaktrong cũng không đơn giản.

Ở SEA Games 32, Việt Nam có 11 vận động viên tranh tài môn cờ Ok Chaktrong bao gồm các kỳ thủ Tôn Nữ Hồng Ân, Phạm Thanh Phương Thảo, Đoàn Thị Hồng Nhung, Vũ Thị Diệu Uyên, Hoàng Nam Thắng, Dương Thế Anh, Trần Quốc Dũng, Võ Thành Ninh, Phan Trọng Bình, Nguyễn Quang Trung và Bảo Khoa.

Phần lớn các vận động viên này đều là kỳ thủ cờ vua. Họ mới tập luyện cờ Ok Chaktrong trong khoảng 1 năm gần đây. Để chuẩn bị cho SEA Games 32, Liên đoàn Cờ Việt Nam tận dụng giải vô địch quốc gia để tổ chức thi đấu môn cờ Ok Chaktrong.

Cờ Ok Chaktrong là thế mạnh của chủ nhà Campuchia tại SEA Games 32.

Sau đó, tại giải tiền SEA Games tổ chức hồi tháng 1, đội tuyển Việt Nam đã giành 2 huy chương vàng trong tổng số 6 nội dung. Đó là tín hiệu tích cực để đội làm cơ sở, đặt mục tiêu cụ thể tại SEA Games 32 (2 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 5 huy chương đồng).

Campuchia chắc chắn được đánh giá cao nhất ở môn cờ Ok Chaktrong. Tuy nhiên, Việt Nam và Thái Lan cũng sẵn sàng tạo nên bất ngờ.

Theo lịch thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam, đội tuyển cờ Ok Chaktrong ra quân tranh tài vào lúc 9h ngày 29/4 với hai nội dung cờ nhanh cá nhân nam và cờ tiêu chuẩn nhóm 4 nam.

