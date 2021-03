(VTC News) -

Sườn non sốt me chua ngọt là món ăn được biến tầu từ món sườn xào chua ngọt thông thường. Món ăn thơm ngon với vị béo của sườn, vị chua ngọt của chanh được thay thế bằng nước cốt me chắc hẳn sẽ rất hao cơm.

Cùng món ngon mỗi ngày đổi vị với sườn non sốt me cho gia đình bạn cùng thưởng thức nhé.

Nguyên liệu sườn non sốt me chua ngọt

500 gr sườn non (sườn sụn)

50 gr me chua

2 củ hành khô, 1 củ tỏi, ớt

Gia vị: Đường, hạt nêm, hạt tiêu, tương ớt, nước mắm, bơ, dầu ăn

Món ngon mỗi ngày: Cách làm sườn non sốt me chua ngọt.

Cách làm sườn non sốt me chua ngọt