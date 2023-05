Món đồ chơi phổ biến nhưng có thể nguy hiểm tới tính mạng trẻ

(VTC News) -

Trong bài viết trên Instagram của Hội Những trái tim nhỏ bé, một phụ nữ đưa ra cảnh báo về món đồ chơi phổ biến, tưởng chừng vô hại nhưng lại có thể nguy hiểm tới tính mạng trẻ nhỏ.

Theo Kendall, tác giả của bài viết, khi đang ngồi chơi với cháu trai, cô nhìn thấy một thứ màu hồng dính chặt vào răng cháu. Ban đầu cô nghĩ đó là miếng bã kẹo cao su nhưng khi cho tay vào lấy ra, cô mới nhận ra đó là miếng cao su từ một món đồ chơi nào đó.

Miếng cao su sau khi được gỡ ra khỏi miệng cháu nhỏ.

Dù Kendall kịp thời lấy miếng cao su ra khỏi miệng bé nhưng vì nó bám chặt vào lợi làm bé khóc lớn.

Cô đã đăng bài lên mạng xã hội với mong muốn cảnh báo cho các bậc phụ huynh về mức độ nguy hiểm của món đồ chơi pop it phổ biến này. "Khi trẻ nhỏ tò mò cho vào miệng đồ chơi này và nuốt, chúng có thể bị nghẹt thở".

Đồ chơi pop it có thể gây nguy hiểm tới tính mạng trẻ nhỏ.

Bài viết được nhiều cha mẹ quan tâm, đặc biệt những phụ huynh có con ở lứa tuổi nhặt bất cứ thứ gì là cho vào miệng.

"Thực sự chưa bao giờ nghĩ đồ chơi pop it lại có nguy cơ như vậy", "Tôi sẽ phải xem xét lại những món đồ chơi của con", "Tôi đang tính mua cho con một cái pop it, nhưng thấy nó nguy hiểm vậy thì thôi", "Con tôi từng bị dính một mảnh cao su pop it vào hàm trên và từ đó trở đi không bao giờ tôi cho con chơi pop it nữa".

Một số phụ huynh cho rằng đồ chơi pop it không phù hợp với trẻ dưới ba tuổi và khi mua đồ chơi nên kiểm tra xem món đồ chơi đó dành cho độ tuổi nào.

Diệu Anh (Nguồn: NYPost)