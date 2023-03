Mối tình độc hại của ông hoàng thời trang Karl Lagerfeld và quý tộc kém 19 tuổi

Cuối tháng 2, tác giả William Middleton phát hành cuốn sách tiểu sử Paradise Now: The Extraordinary Life of Karl Lagerfeld kể về cuộc đời phi thường của “ông hoàng thời trang” Karl Lagerfeld – cố nhà thiết kế của nhiều hãng thời trang danh tiếng như Chanel, Fendi và thương hiệu riêng...

Ngoài đề cập đến những cột mốc quan trọng trong sự nghiệp, Paradise Now còn mang đến cho người đọc về khía cạnh yếu đuối và cảm tính hơn của huyền thoại sống. Đó là chuyện tình yêu độc hại của ông với Jacques de Bascher, tiểu quý tộc kém 19 tuổi mà tác giả ví như “ác quỷ hiện thân với khuôn mặt Garbo” (chỉ ngoại hình bắt mắt).

Gã quý tộc hư hỏng

Jacques de Bascher khét tiếng trụy lạc. Ảnh: Getty Images.

Jacques de Bascher sinh tháng 7/1951 tại Việt Nam. Năm 1995, gia đình ông trở về Pháp và định cư ở vùng ngoại ô Paris. Sau khi thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc – làm thủ thư trên tàu hải quân L'Orage - De Basser đến Thành phố Ánh sáng và bắt đầu hành trình ăn chơi khét tiếng để cuối cùng phải trả giá bằng tính mạng.

William Middleton mô tả de Bascher giống như ngôi sao điện ảnh những năm 1930, với đôi mắt màu hạt dẻ và bộ ria mép mỏng như bút chì. Ông có hứng thú với cả nam lẫn nữ.

Trong sách, Middleton kể một lần, ông bị cảnh sát ở Paris bắt lại vì đi xe máy không đội mũ bảo hiểm. “De BasCher đưa cho anh ta danh thiếp, mời anh ta đến nhà uống chút rượu và cuối cùng họ lên giường với nhau”, tác giả viết.

Jacques de Bascher tự nhận xuất thân trong gia đình quý tộc hiển hách. Dù tác giả nghi ngờ ông phóng đại gia thế, nhưng rõ ràng de Bascher biết cách hưởng thụ cuộc sống. Ông cất những chiếc cà vạt lụa trong hộp ruy băng từng thuộc về Marie Antoinette và cocaine trong chiếc hộp trang trí bằng vàng của Cartier. Ông có cả bộ sưu tập xe cào cào, xe máy phân phối lớn, thường xuyên sử dụng chúng để phục vụ cho những bữa tiệc thác loạn, hoang dại với ma túy và những thanh niên cởi trần nhảy múa.

Chàng thơ của "ông hoàng thời trang"

Jacques de Bascher gặp Lagerfeld lần đầu vào năm 1971 trong một hộp đêm. Nhìn thấy ông được bao quanh bởi dàn người mẫu quyến rũ, chàng thanh niên 20 tuổi quyết tâm biến nhà thiết kế thành bạn trai của mình.

Thời điểm đó, Lagerfeld đang ở tuổi 39, gây chú ý với các thiết kế cho Fendi (Italy) và Chloé (Pháp). De Bascher tiếp cận ông trong bộ trang phục như bước ra từ bộ phim The Sound of Music – quần lửng bằng da lộn có dây đeo, áo sơ mi trắng truyền thống và trên ngực gắn phù hiệu được chạm khắc từ nhung hươu. “Tôi muốn biết về ngài”, de Bascher đẹp trai ngỏ lời nhà thiết kế lớn tuổi

Lagerfeld bị mê hoặc bởi chàng trai bảnh bao. Họ nói chuyện đến 5h sáng. Không lâu sau đó, ông nhanh chóng sắp xếp cho de Bascher một căn hộ mới và tài trợ cho lối sống ngày một trác táng của bạn trai. Đổi lại, de Bascher trao cho ông tuổi trẻ, vẻ đẹp, năng lượng và những câu chuyện trụy lạc.

Theo Paradise Now, de Bascher là chàng thơ cuối cùng của Lagerfeld, thường xuyên xuất hiện cùng nhà thiết kế tại nơi làm việc ở Chloé và sau này là Chanel, thu phục những thợ may bằng sự quyến rũ “lố bịch”.

Lúc còn sống, Lagerfeld khẳng định mối quan hệ của họ không dựa trên tình dục. Ông gọi tình yêu của họ là tuyệt đối, trong sáng và nhẹ nhàng. Tuy nhiên, một số người bạn tuyên bố không tin hai người chưa bao giờ “mây mưa” với nhau.

“Cậu ấy là người khiến tôi thích thú hơn bất kỳ ai. Cậu ấy quá quắt, đáng khinh nhưng đồng thời cũng hoàn hảo”, Lagerfeld nhận xét về người tình đáng tuổi con.

Để chiều lòng người tình, Lagerfeld không tiếc tiền tổ chức những bữa tiệc chiêu đãi phóng túng, chẳng hạn như Moratoire Noire khét tiếng năm 1977. Sự kiện diễn ra tại vũ trường ở ngoại ô Paris, người tham gia phải tuân thủ quy định trang phục là đen, bi kịch. Nó khiến khách mời sốc nặng vì biến thành cuộc truy hoan.

Lagerfeld yêu say đắm và không ngại cung cấp tài chính cho những nhu cầu độc hại của bạn trai. Ảnh: Getty Images.

Tình yêu và phản bội

Lagerfeld cung phụng người tình hết mức, nhưng thứ ông nhận lại là sự phản bội. Năm 1974, gã công tử bất hảo quyến rũ đối thủ của ông, Yves Saint Laurent, gây ra một trong những vụ bê bối giật gân nhất trong lịch sử thời trang.

Middleton tiết lộ cuộc tình vụng trộm kéo dài không quá 6 tháng, nhưng Saint Laurent hoàn toàn say đắm de Bascher. Ông biến căn hộ của de Bascher thành vườn hoa loa kèn trắng, thậm chí còn quỳ gối van xin người tình cho ông vào nhà. Ông còn cất giữ một bức ảnh của gã trai trong túi áo khoác, đôi lúc xoa nó qua lại trên vị trí trái tim và hét lên: “Tôi phát cuồng vì cậu ấy”.

Cuối cùng, Pierre Bergé – “chính thất” kiêm đối tác kinh doanh của Saint Laurent phải can thiệp. Ông cắt đứt mọi liên lạc với nhà thiết kế thời trang với tất cả đội ngũ của Lagerfeld, đổ lỗi cho họ về việc Yves sa vào ma túy, bạo dâm và điên loạn.

Đáng nói, dù bị phản bội, Lagerfeld không bao giờ loại de Bascher ra khỏi cuộc đời mình, giống như nhiều người khác.

Năm 1984, de Bacher xét nghiệm dương tính với HIV. Ông tiếp tục ngồi hàng ghế đầu tại các buổi trình diễn của Chanel và dự tiệc nhưng ngày càng hốc hác, suy tàn. Lagerfeld cố gắng hết sức để cứu mạng người tình, trả tiền cho bác sĩ và các dịch vụ chăm sóc tốt nhất. Nhưng vào những năm 1980, AIDS là một bản án tử hình.

Khi de Bascher không thể rời giường bệnh được nữa, Lagerfeld không ngại ngủ chung phòng với ông. De Bascher qua đời năm 1989, ở tuổi 35, trong vòng tay của Lagerfeld. Cuối ngày hôm đó, “ông hoàng thời trang” vẫn đi làm — đến Chanel để thử đồ — nhưng bạn bè nói rằng ông không bao giờ giống như trước nữa.

Ba năm sau, Lagerfeld nói: “Cậu ấy là người duy nhất mang lại ý nghĩa cho mọi thứ. Cậu ấy mang đến cho cuộc đời tôi thứ ánh sáng lấp lánh mà không ai khác có được. Trong đời chỉ có thể có một người dành riêng cho bạn và chỉ thế thôi”.

Lagerfeld không còn công khai yêu đương ai sau de Bascher, dành hết sự chiều chuộng cho thú cưng. Ảnh: ivory-ngChoupette.

De Bascher là người tình duy nhất và cuối cùng Karl Lagerfeld công khai rõ ràng. Những năm cuối đời, không có bóng dáng người đàn ông nào bên cạnh “bố già Chanel”. Thay vào đó, ông dành hết tình yêu cho con mèo Choupette, thậm chí còn nói đùa sẽ cưới thú cưng nếu pháp luật cho phép.

