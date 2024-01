Mỗi ngày ăn 2 quả chuối có tác dụng gì?

(VTC News) -

Chuối là loại quả không chỉ tốt cho sức khoẻ mà còn là món ăn vặt tiện lợi, ngon miệng và rất dễ tiêu hoá. Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn lời BS Vũ Đại Dương, chuyên khoa Dinh dưỡng (trường Đại học Y Hà Nội) khuyến nghị ăn từ 1,5 đến hai quả chuối một ngày có thể nâng cao sức khỏe, cung cấp nguồn dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể. Bên cạnh đó, cần bổ sung protein nạc, chất xơ từ rau, chất béo lành mạnh.

Dưới đây là những lợi ích của việc ăn 2 quả chuối mỗi ngày:

Cải thiện lượng đường trong máu

Chuối rất giàu chất xơ hòa tan. Trong quá trình tiêu hóa, chất xơ hòa tan giúp hòa tan trong chất lỏng để tạo thành gel.

Chuối chưa chín cũng chứa tinh bột kháng mà cơ thể bạn không tiêu hóa được.

Hai loại chất xơ này có thể điều chỉnh lượng đường trong máu của bạn sau bữa ăn. Ngoài ra, chúng có thể giúp điều chỉnh sự thèm ăn của bạn bằng cách làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày.

Điều này có nghĩa là mặc dù có hàm lượng carb cao hơn nhưng chuối sẽ không gây ra sự đột biến lớn về lượng đường trong máu ở những người khỏe mạnh. Những người mắc bệnh tiểu đường vẫn có thể ăn chuối, tuy nhiên không nên ăn nhiều trong một lần.

Hỗ trợ giảm huyết áp

Chuối là nguồn cung cấp kali dồi dào, với một quả chuối trung bình chiếm khoảng 9% giá trị hàng ngày đối với hầu hết người lớn. Khả năng hạ huyết áp của kali được thiết lập tốt, đặc biệt khi nó được kết hợp với chế độ ăn DASH hoặc chế độ ăn ít natri.

Ăn chuối thường xuyên góp phần vào nhu cầu kali hàng ngày để giữ huyết áp giảm và ngăn ngừa các biến chứng khác như đột quỵ và bệnh thận.

Ăn chuối giúp hỗ trợ sức khoẻ đường ruột

Chuối là nguồn cung cấp prebiotics dồi dào, loại chất xơ có thể lên men giúp nuôi các vi khuẩn tốt. Prebiotics hỗ trợ tiêu hoá bằng cách thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn giúp tiêu hoa thức ăn. Kết hợp chuối với các loại thực phẩm có chứa vi khuẩn sống (như sữa chua) là một cách tuyệt vời để hỗ trợ sức khoẻ đường ruột, tiêu hoá.

Hỗ trợ giảm cân

Nhiều người cho rằng, chuối là thực phẩm hàm lượng tinh bột cao, nhưng nó là loại thực phẩm ít calo với nhiều chất xơ giúp hỗ trợ mục tiêu giảm cân. Với khoảng 3g chất xơ cho mỗi 100 calo, chuối là cách tuyệt vời để giúp cơ thể có cảm giác no mà không ăn quá nhiều. Ăn chuối vào bữa sáng hoặc bữa ăn nhẹ có thể giúp bạn đạt được và duy trì cân nặng hợp lý.

Giàu chất chống oxy hóa

Trái cây và rau quả là nguồn tuyệt vời cung cấp chất chống oxy hóa trong chế độ ăn uống, và chuối cũng không ngoại lệ.

Chúng chứa một số loại chất chống oxy hóa mạnh, bao gồm flavonoid và amin.

Những chất chống oxy hóa này mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, như giảm nguy cơ mắc bệnh tim và các bệnh thoái hóa. Chúng giúp ngăn ngừa tổn thương oxy hóa các tế bào do các gốc tự do gây ra. Nếu không có chất chống oxy hóa, các gốc tự do có thể tích tụ theo thời gian và gây hại nếu mức độ của chúng đủ cao trong cơ thể.

Mỗi ngày ăn hai quả chuối rất tốt cho sức khoẻ

Hỗ trợ phục hồi sau tập luyện

Chuối đôi khi được coi là thực phẩm hoàn hảo cho các vận động viên. Điều này phần lớn là do hàm lượng carb dễ tiêu hóa, cũng như khoáng chất kali và magie, cả hai đều đóng vai trò là chất điện giải.

Bạn mất chất điện giải qua mồ hôi khi tập thể dục mạnh. Cung cấp lại kali và magie cho cơ thể sau khi đổ mồ hôi, như ăn một quả chuối, có thể làm giảm chứng chuột rút và đau nhức cơ liên quan đến tập thể dục.

Những điều cần lưu ý khi ăn chuối

Báo Dân trí dẫn lời lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng, Viện hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam, Hội Đông y Hà Nội Việt Nam lưu ý chúng ta không nên dùng chuối lúc cơ thể đang đói, dạ dày trống rỗng. Nguyên nhân là chuối có hàm lượng dinh dưỡng rất cao, nhưng có 2 chất gồm magie và kali có thể gây tình trạng mất cân bằng cho hệ tim mạch, chướng bụng, người ăn sẽ cảm thấy khó chịu trong cơ thể.

Những người có bụng dạ "yếu" nên tránh ăn sữa chua với chuối vì dễ gây đau bụng, tiêu chảy. Bạn cũng không nên kết hợp chuối với dưa hấu vì cả hai loại trái cây này đều giàu kali, không tốt với bệnh nhân suy thận.

Trên đây là những thông tin giải đáp về băn khoăn "Mỗi ngày ăn 2 quả chuối có tác dụng gì?". Hãy ăn chuối đúng cách để tốt cho sức khoẻ nhé.