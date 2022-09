Mối liên hệ giữa nhóm máu và nguy cơ mắc 4 bệnh nguy hiểm

Một số yếu tố nguy cơ dẫn tới ung thư, đột quỵ, sa sút trí tuệ và bệnh tim là hút thuốc, thừa cân, uống rượu quá nhiều. Ngoài ra, các chuyên gia còn đề cập tới mối quan hệ giữa nhóm máu và 4 căn bệnh trên.

Ung thư

Nghiên cứu gần đây cho thấy, nhóm máu của bạn có thể ảnh hưởng đến nguy cơ mắc các loại ung thư. Theo Betterlife, những người có nhóm máu AB - nhóm máu ít phổ biến nhất - có khả năng bị chẩn đoán ung thư dạ dày cao hơn 21% so với nhóm máu khác.

Tuy nhiên, bất kể nhóm máu của bạn là gì, có một số cách để giảm nguy cơ ung thư dạ dày. Đó là duy trì chế độ ăn uống lành mạnh với nhiều rau quả tươi, tập thể dục thường xuyên, bỏ hút thuốc, hạn chế uống rượu và tránh thực phẩm hun khói, nhiều muối.

Đột quỵ

Một số phân tích ghi nhận, nhóm máu AB liên quan đến tăng nguy cơ đột quỵ do thiếu máu cục bộ. Kết luận công bố trên tạp chí Thrombosis and Haemostasis. Nhóm tác giả cho biết, 60% mối liên quan này có thể do một loại protein đông máu.

Một số đánh giá riêng biệt cũng đã liên hệ nhóm máu A với khả năng bị đột quỵ tăng lên.

Sa sút trí tuệ

Các chuyên gia thông tin, những người có nhóm máu AB có nguy cơ mắc các vấn đề về trí nhớ cao hơn 82% so với những người có nhóm máu O.

Lý do có thể là nhóm máu này dẫn đến những tình trạng như huyết áp cao, cholesterol cao và tiểu đường. Đó là các vấn đề sức khỏe dễ gây suy giảm nhận thức và sa sút trí tuệ.

Một số thay đổi trong lối sống sẽ giúp giảm nguy cơ mất trí nhớ như tập thể dục thường xuyên, ngủ từ 7-9 tiếng mỗi đêm, tránh căng thẳng, uống ít rượu, bỏ hút thuốc và duy trì một cuộc sống xã hội năng động.

Bệnh tim

Những người có nhóm máu A, B và AB có nguy cơ mắc bệnh mạch vành cao hơn 6,2% so với những người có nhóm máu O. Nhóm máu có vẻ liên quan nhiều tới tim vì tim bơm máu đến phần còn lại của cơ thể.

Mối liên hệ còn do gen ABO có ở những người mang nhóm máu A, B hoặc AB. Nhóm máu O không có gen này.

Bạn có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tim bằng nhiều biện pháp giống ngăn ngừa ung thư, sa sút trí tuệ và đột quỵ. Đó là ăn uống điều độ, không hút thuốc, tập thể dục thường xuyên và kiểm soát các tình trạng như huyết áp cao và cholesterol cao.