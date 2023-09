Môi giới dụ khách mua chung cư mini bằng thang dây, mặt nạ chống độc

(VTC News) -

Anh Lê Anh Hải, một môi giới chuyên bán chung cư mini ở quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho hay, từ sau vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ, gần như không có khách hàng nào quan tâm đến loại hình này vì lo ngại không an toàn trong PCCC.

Tuy nhiên, hai hôm nay, sau khi anh đăng kèm thông tin có PCCC, có thang dây, mặt nạ chống độc, thì những căn nhà giá 1,2 - 1,3 tỷ đồng lại bắt đầu có khách hỏi mua.

“Dù khách chưa chốt nhưng đây là tín hiệu tốt, sau cả tuần không có người hỏi han”, anh Hải nói.

Cũng theo anh Hải, thực tế, với tầm tiền trên dưới 1 tỷ đồng, phân khúc chung cư mini vẫn được nhiều hộ gia đình thu nhập thấp quan tâm nếu muốn có nơi ở ổn định, bất chấp loại hình này rủi ro về pháp lý và cả sự an toàn. Vì nếu không mua những căn hộ này, họ sẽ phải đi thuê trọ và cũng sẽ vẫn là những căn nhà như chung cư mini.

Nhiều lời chào bán chung cư mini có kèm PCCC. (Ảnh chụp màn hình).

“Giá nhà tại Hà Nội hiện tại đang quá cao, những căn hộ giá 2 tỷ gần như mất hút trên thị trường. Vì vậy, những căn hộ chung cư mini trên dưới 1 tỷ sẽ vẫn là lựa chọn của những người có thu nhập thấp. Có điều, khi mua họ sẽ phải quan tâm hơn đến vấn đề an toàn cháy nổ nên những chung cư có thang thoát hiểm, thang dây sẽ hút khách hơn”, anh Hải cho hay.

Chị Nguyễn Thị Mến, một môi giới khác tại Hà Nội cũng cho hay, nhu cầu của khách với phân khúc chung cư mini hiện vẫn rất lớn. Vì vậy, sau vụ cháy ở Khương Hạ có thể họ sẽ tạm thời dè chừng nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, người mua nhà sẽ quay lại phân khúc này, tất nhiên là kèm theo những điều kiện về an toàn PCCC.

Chính vì thế, để hút khách, mấy hôm nay chị đã ưu tiên đăng thông tin về vấn đề PCCC lên vị trí dễ nhìn nhất khi chào bán chung cư mini.

“Khách quan tâm gì thì mình đưa điều ấy lên để đáp ứng nhu cầu. Mấy ngày nay dù không có nhiều người hỏi mua như trước nhưng mỗi ngày cũng đã có 2 - 3 khách gọi điện thăm dò, không im lìm như vài ngày đầu sau vụ hỏa hoạn”, chị Mến cho hay.

Theo các chuyên gia bất động sản, nhu cầu với chung cư mini ở Hà Nội sẽ vẫn rất cao, giá thuê loại hình này sẽ khó giảm, nhưng các chủ đầu tư cũng như người ở sẽ chú trọng hơn đến vấn đề an toàn.

Theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn, trong 8 tháng đầu năm 2023, căn hộ có diện tích dưới 35m2 thường là những căn studio trong dự án lớn hoặc căn hộ ở chung cư mini, vốn thu hút sự quan tâm của người dân do mức giá vừa túi tiền và dễ dàng thanh khoản cũng như cho thuê.

Ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam cũng cho biết, nguồn cung chung cư có khả năng sẽ giảm vì các chủ đầu tư sẽ khó xin cấp giấy phép xây dựng, mở bán hơn khi công tác quản lý, rà soát về PCCC và cứu nạn cứu hộ được đẩy mạnh.

Thị trường chung cư mini thời gian tới sẽ gặp khó khăn nhưng giá có thể không giảm. (Ảnh minh họa: Công Hiếu).

Bên cạnh đó, chi phí xây dựng, vận hành chung cư cũng được dự báo sẽ tăng theo thiết kế và các công tác nghiệm thu, bảo trì phù hợp quy định PCCC.

“Nhu cầu đối với chung cư mini có thể giảm nhưng tỷ lệ này không đáng kể. Trong bối cảnh nguồn cung hạn chế, nhu cầu vẫn cao và chi phí tăng thì giá khó có khả năng giảm,” ông Tuấn nói.

Cũng nhận định về thị trường chung cư mini thời gian tới, ông Nguyễn Quốc Anh - Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn cho biết, sau vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại chung cư mini ở phố Khương Hạ (quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội), thị trường chung cư mini dự báo sẽ gặp khó khăn.

“Giai đoạn tiếp theo sẽ rất khó khăn đối với người kinh doanh chung cư mini cũng như người mua và thuê loại hình này vì cơ quan chức năng sẽ rà soát các dự án, không chỉ ở địa bàn Hà Nội mà trên khắp cả nước”, ông Nguyễn Quốc Anh nói.

Theo ông Quốc Anh, động thái này sẽ khiến nhiều chủ chung cư mini phải tạm dừng kinh doanh khi chưa tuân thủ quy định khắt khe về PCCC, họ cũng sẽ mất nhiều thời gian, kinh phí để tu sửa, đáp ứng đủ điều kiện vận hành chung cư.

Cũng theo chuyên gia, với người thuê - họ có thể kết thúc hợp đồng thuê nhà và tìm chỗ mới nếu nơi ở hiện tại chưa an toàn. Tuy nhiên, số lượng căn hộ vừa túi tiền, đáp ứng được các tiêu chí an ninh và an toàn rất ít. Vì vậy giá thuê sẽ tăng lên.