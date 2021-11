Moderna sẽ có vaccine trị siêu biến thể Omicron vào đầu năm sau

(VTC News) -

Không rõ Moderna có phải dùng tới công thức mới hay để phát triển vaccine và liệu vaccine ngừa COVID-19 hiện hành có chống lại được Omicron hay không.

"Chúng ta cần biết về khả năng bảo vệ của vaccine hiện hành trong vài tuần tới. Nếu phải tạo ra một loại vaccine hoàn toàn mới, tôi nghĩ vaccine này sẽ có sẵn với số lượng lớn vào khoảng đầu năm 2022", ông Burton cho biết trong cuộc phỏng vấn với BBC.

Omicron được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp vào nhóm biến chủng đáng lo ngại, tức là nó có thể lây lan nhanh chóng, gây bệnh nặng, làm giảm hiệu quả vaccine hoặc các phương pháp điều trị.

Moderna tuyên bố sẽ có vaccine trị siêu biến chủng Omicron vao đầu năm sau. (Ảnh: Reuters)

Các nhà khoa học cảnh báo một vài trong số 32 đột biến của Omicron giúp nó né hệ thống miễn dịch, qua đó có thể hạn chế hiệu quả của các loại vaccine COVID-19 hiện có.

Trong một tuyên bố, Moderna cho biết hãng này đã gấp rút huy động nhân lực để nghiên cứu về biến thể mới.

"Vaccine hiện hành có thể cung cấp một số bản vệ phụ thuộc vào khoảng thời gian tiêm chủng. Những người chưa chích ngừa nên đi tiêm chủng hoặc đi tiêm các mũi tăng cường nếu đủ điều kiện", ông Burton nói.

Trong khi đó, WHO cho biết tổ chức này vẫn chưa rõ liệu Omicron có dễ lây lan hơn hoặc khiến bệnh nặng hơn so với biến thể COVID-19 khác hay không.

"Dữ liệu sơ bộ cho thấy tỷ lệ gia tăng các trường hợp nhập viện ở Nam Phi, nhưng điều này có thể là do số lượng gia tăng các bệnh nhân nhiễm bệnh không phải chỉ là do nhiễm Omicron", WHO cho biết.

Tuy nhiên trong một thông báo, tổ chức này nhắc lại rằng các bằng chứng ban đầu cho thấy nguy cơ tái nhiễm cao hơn nếu mắc biến chủng này.

WHO nói thêm họ đang làm việc với các chuyên gia để đánh giá tác động tiềm tàng của Omicron đối với những biện pháp ứng phó hiện nay nhằm chống lại COVID-19, bao gồm cả vaccine.

"Chưa có thông tin cho thấy các triệu chứng có liên quan tới Omicron khác với những triệu chứng ở các biến chủng khác", WHO cho hay, lưu ý sẽ mất vài ngày tới vài tuần để hiểu mức độ nghiêm trọng từ chủng này.

Cũng theo Tổ chức Y tế Thế giới, xét nghiệm PCR vẫn giúp phát hiện và các nghiên cứu vẫn đang được triển khai để xem xét nghiệm kháng nguyên nhanh có thể "đánh hơi" thấy Omicron hay không.