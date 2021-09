MobiFone tư vấn sức khỏe cho khách hàng khu vực Đông Nam Bộ trong mùa dịch

(VTC News) -

Tính đến nay, đã 2 tháng trôi qua từ khi các tỉnh phía Nam thực hiện giãn cách xã hội và giãn cách tăng cường. Đặc biệt với MobiFone địa bàn khu vực Đông Nam Bộ, nơi Chỉ thị 16 được áp dụng tới 6/9 tỉnh thành, các tỉnh còn lại áp dụng chỉ thị 15 là một giai đoạn vô cùng khó khăn và kéo dài.

Với tấm lòng chia sẻ, MobiFone tại các tỉnh thành miền Đông Nam Bộ đóng góp bằng nhiều hình thức khác nhau đã chia sẻ tới mọi mặt trận phòng chống dịch COVID-19 cùng nhiều hoạt động ý nghĩa.

Chăm lo sức khoẻ cho khách hàng trong mùa dịch

Làn sóng COVID lần thứ 4 trở lại Việt Nam với quy mô và mức độ ảnh hưởng ngày càng phức tạp. Là địa bàn trọng điểm, với nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất, bao quanh TP.HCM - nơi chịu ảnh hưởng lớn nhất của đại dịch COVID, các tỉnh miền Đông Nam Bộ đang trải qua những ngày căng thẳng khi tỷ lệ lây nhiễm lần lượt tăng cao.

Đặc biệt như địa bàn tỉnh Bình Dương có lúc vượt TP.HCM về các ca mắc COVID-19 trong ngày. Các bệnh viện dã chiến, trạm xá lưu động được thành lập, các bác sĩ, nhân viên y tế được huy động cho TP.HCM. Để góp phần giảm tải cho ngành Y tế cũng như chăm sóc khách hàng trong mùa dịch, MobiFone các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ sẽ tổ chức tư vấn sức khoẻ, khám bệnh từ xa cho khách hàng.

Theo đó, khách hàng sẽ được một đối tác trong lĩnh vực y tế uy tín có liên kết với MobiFone (bệnh viện Vạn Hạnh) tư vấn miễn phí (tối đa 5 lần) các nội dung liên quan đến chăm sóc sức khỏe trong mùa dịch bệnh COVID-19 trong khung giờ từ 7h đến 22h hằng ngày.

Khách hàng đặt lịch tư vấn qua tổng đài 9090 với các lĩnh vực tư vấn gồm: Tư vấn chăm sóc sức khỏe phòng ngừa lây nhiễm thông thường; tư vấn trực tiếp cho trường hợp F0; tư vấn chăm sóc sức khỏe cho người thân bị F0 với các nội dung tư vấn như: Phòng ngừa COVID-19, chăm sóc F0 tại nhà, tư vấn sử dụng thuốc, vận động, thể dục...

Hoạt động ý nghĩa này dành cho gần 15.000 khách hàng thuê bao trả sau/trả trước có địa chỉ thanh toán/phát sinh cước tại địa bàn Công ty dịch vụ MobiFone 8 (Vũng Tàu, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh, Lâm Đồng, Bình Dương, Bình Phước, Ninh Thuân, Bình Thuận) và là hội viên của chương trình "Kết nối dài lâu" còn hiệu lực. Cụ thể là: Hội viên hạng kim cương, vàng, titan, hội viên hạng bạc, đồng thuộc nhóm khách hàng cao cấp. Chương trình bắt đầu từ ngày 13/9 và kéo dài đến 30/11.

Những hoạt động thiện nguyện không mệt mỏi, chung tay đẩy lùi dịch bệnh

Những hoạt động an sinh xã hội cụ thể và thiết thực được MobiFone các tỉnh Đông Nam Bộ thực hiện. Ngay khi các tỉnh đẩy mạnh chính sách tiêm chủng, công ty 8 đã đưa ra chương trình ủng hộ tấm chắn giọt bắn cho các điểm y tế, điểm chốt vùng đỏ, bệnh viện, địa điểm tiêm chủng nhằm hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19. Hơn 50 ngàn tấm chắn tương đương 500 triệu đồng đã được trao đến rất nhiều điểm phòng chống dịch COVID-19.

Hưởng ứng chương trình “Triệu túi an sinh” của Trung ương Đoàn, MobiFone khu vực Đông Nam Bộ ủng hộ 1.200 túi an sinh, tương đương 300 triệu đồng tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và Long An.

MobiFone tại các tỉnh cũng có nhiều hoạt động chống dịch như: Hoạt động hỗ trợ ATM oxy tại Long An, các trường hợp điều trị F0 tại nhà trong bối cảnh nguồn cung oxy đang rất thiếu, tài trợ hệ thống loa thông minh thông báo thông tin dịch COVID-19 cài đặt trên ghế công viên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng hay tài trợ giải pháp MobiEdu cho các trường học.

Những hoạt động thiết thực này góp phần làm nên bức tranh chung ý nghĩa của Tổng công ty Viễn thông MobiFone cho các hoạt động phòng chống COVID-19, cùng xã hội chung tay đẩy lùi đại dịch.

Từ đầu mùa dịch đến nay, MobiFone đã dành các gói cước với nhiều ưu đãi; hỗ trợ các giải pháp CNTT cho các cơ quan trực thuộc Chính phủ, doanh nghiệp, trường học, tổ chức; tham gia hỗ trợ an sinh cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, đặc biệt tại các địa phương áp dụng chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để sẻ chia, đồng hành cùng vượt qua đại dịch. MobiFone đã góp phần tuyên truyền phòng chống dịch hiệu quả với hàng tỷ tin nhắn tới người dân trên toàn quốc.

Bên cạnh đó, MobiFone tham gia ủng hộ 200 tỷ đồng cho quỹ vacxin phòng COVID-19. Tổng giá trị MobiFone đóng góp cho cuộc chiến chống COVID-19 của cả nước đến nay ước tính gần 3.000 tỷ đồng.