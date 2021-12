MobiFone tiếp tục tổ chức giải chạy online với nhiều phần thưởng hấp dẫn

(VTC News) -

Head to 2022 là giải chạy online thường niên do MobiFone tổ chức bắt đầu với giải chạy Head to 2021. Giải chạy được ra đời với ý nghĩa kích lệ tinh thần rèn luyện sức khỏe, như một cú đề pa hướng tới một năm mới với thật nhiều sức khỏe, hy vọng và thành công trong mọi mặt, đặc biệt khi một năm mà Việt Nam bị ảnh hưởng quá nhiều của COVID-19.

Giải chạy sẽ bắt đầu đăng ký tham gia từ ngày 01/12/2021 và diễn ra xuyên suốt tới 23:59 ngày 30/12/2021. Với mỗi cá nhân tham gia chỉ cần trang bị thiết bị di động (smartwatch, smartphone) có thể kết nối và đồng bộ với ứng dụng Limo app để theo dõi, cập nhất kết quả.

Giải chạy không chỉ là sân chơi bổ ích cho cho tất cả các đối tượng - người dân đang sinh sống, học tập và làm việc trên toàn lãnh thổ Việt Nam mà còn tăng cường sức đề kháng của mỗi cá nhân và cả cộng đồng, góp phần đẩy lùi đại dịch COVID-19.

Đến với giải chạy, VĐV đạt thành tích hoàn thành các thử thách của chương trình sẽ có cơ hội nhận được nhiều phần tưởng hấp dẫn với tổng giá trị giải thưởng lên đến 500 triệu đồng như áo thun thể thao của giải với thiết kế độc quyền, đồng hồ Suunto Salomon; Giày chạy bộ Salomon; Giày thể thao Goya; hàng ngàn voucher từ các Thương hiệu Salomon, Garmin, Goya, Raceez, Mai Hân Group, Galaxy Cinema, Viet Nish, UCM,… Đây cũng là các nhà tài tài trợ cho giải chạy năm nay.

Trong giải đoạn hiện nay, Giải chạy online Head to 2022 được tổ chức càng thêm ý nghĩa khi dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biết phức tạp, chính phủ khuyến cáo người dân tránh tập trung đông người, các sự kiện mang tính cộng đồng phải tạm hoãn thì giải chạy online mang lại sân chơi bổ ích và "lấp khoảng trống" cho những người yêu chạy bộ.

Đây là giải chạy trực tuyến, bạn có thể chạy ở bất kỳ đâu và vào khoảng thời gian nào trong ngày. Với gần 3000 VĐV tham gia vào năm 2021, giải chạy Head to 2022 dự kiến sẽ thu hút hàng ngàn vận động viên tham gia trên khắp Việt Nam.

Để đăng ký và tìm hiểu thông tin tham gia, các VĐV truy cập https://mobirace.limoapp.asia/