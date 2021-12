MobiFone nhận danh hiệu Chìa khoá vàng 2021

(VTC News) -

Sản phẩm an toàn thông tin triển vọng xuất sắc

Ngày 15/12, tại Hà Nội, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) tổ chức Lễ trao danh hiệu Chìa khóa vàng 2021. Chương trình nhằm phát hiện, tôn vinh các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ và doanh nghiệp an toàn thông tin Việt Nam xuất sắc, tiêu biểu; góp phần hỗ trợ hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, tăng cường năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường của các doanh nghiệp, hưởng ứng chương trình Chuyển đổi số Quốc gia và chiến lược “Make in Vietnam” của Chính phủ.

Trao cho người dùng công cụ hữu hiệu bảo vệ máy điện thoại khỏi các cuộc gọi rác, đảm bảo sự riêng tư đồng thời vẫn tiếp nhận được những cuộc gọi cần thiết, giải pháp ngăn chặn cuộc gọi rác (MobiFone Spam Call Prevention) của Tổng công ty viễn thông MobiFone đã vinh dự nhận danh hiệu Chìa khoá vàng 2021 ở hạng mục Sản phẩm an toàn thông tin triển vọng xuất sắc.

Trong bối cảnh dịch vụ viễn thông tiến tới ngưỡng bão hòa, chi phí cuộc gọi ngày càng rẻ, sự rò rỉ thông tin số điện thoại người dùng, mặt trái của mô hình quảng cáo/tiếp cận khách hàng sử dụng các công nghệ mới mang tính tự động cao… đã dẫn đến tình trạng người sử dụng mạng viễn thông đối mặt với một số lượng lớn cuộc gọi rác, tin nhắn rác mỗi ngày. Việc lạm dụng kênh thoại để bùng nổ quảng cáo, truyền thông dẫn đến nhiều khách hàng bị quấy rối, làm phiền, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt hàng ngày và quyền lợi riêng tư của người dùng.

MobiFone Spam Call Prevention do MobiFone tự nghiên cứu, triển khai thực tế trên mạng viễn thông MobiFone đã dự đoán, phát hiện và ngăn chặn theo thời gian thực các thuê bao nghi ngờ phát tán các cuộc gọi rác. Áp dụng các công nghệ mới như xử lý dữ liệu lớn (Big Data), học máy (Machine Learning), học chuyên sâu (Deep Learning) và thực hiện hoàn toàn tự động để phân tích, dự đoán và thực hiện ngăn chặn thuê bao có hành vi cuộc gọi rác. Giải pháp góp phần bảo vệ khách hàng MobiFone, nâng cao hình ảnh và sự tin cậy của khách hàng khi sử dụng dịch vụ của nhà mạng.

Đây không phải giải thưởng duy nhất của MobiFone Spam Call Prevention. Mới đây giải pháp này đã được vinh danh “Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số tiêu biểu” tại Lễ trao giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards (VDA) năm 2021, cùng với Ứng dụng di động My MobiFone.

Không ngừng số hoá chăm sóc khách hàng

Theo đại diện MobiFone, MobiFone Spam Call Prevention hay My MobiFone đều là những ứng dụng, giải pháp số nổi bật thuộc nghiệp vụ chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp.

“Trước xu thế chuyển đổi số sâu rộng trong mọi lĩnh vực của xã hội, công tác chuyển đổi số trong chăm sóc khách hàng đã được MobiFone thúc đẩy mạnh mẽ. Trong chặng đường dài phát triển, MobiFone luôn nỗ lực, bền bỉ không ngừng trong việc hoàn thiện sản phẩm, liên tục hiện đại hoá các ứng dụng công nghệ để nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng tối đa nhu cầu của người dân - doanh nghiệp - xã hội” - đại diện MobiFone khẳng định.

Như với My MobiFone, khách hàng có thể dễ dàng quản lý thông tin tài khoản MobiFone, đăng ký gói cước, dịch vụ, cập nhật các chương trình khuyến mãi nhanh chóng.

Ứng dụng này ghi điểm với nhiều tính năng nổi bật như đăng nhập dễ dàng bằng OTP SMS, 3G/4G MobiFone và tài khoản mạng xã hội Facebook/Google; quản lý số dư tài khoản trực quan; tự nạp tiền vào tài khoản, đảm bảo liên lạc thông suốt; quản lý nhiều số điện thoại trên một ứng dụng; tự tạo gói cước theo nhu cầu sử dụng; an toàn & bảo mật với tính năng xác thực bằng vân tay/khuôn mặt; dễ dàng đăng ký, đổi điểm, lấy ecode các ưu đãi từ đối tác liên kết; có khả năng tương tác 24/7 với sự hỗ trợ của phần mềm trả lời tự động và có thể đo tốc độ mạng MobiFone khi nhận được phản ánh về chất lượng mạng…

Giải pháp này đã giúp MobiFone xuất sắc đạt giải Đồng tại Giải thưởng kinh doanh quốc tế Stevie Awards (tháng 2/2021) cho lĩnh vực Bán hàng và chăm sóc khách hàng với đề cử Số hóa chương trình Kết nối dài lâu thuộc hạng mục Giải thưởng Đổi mới trong dịch vụ khách hàng ngành Viễn thông. Đây là giải thưởng quốc tế đầu tiên trong hệ thống giải thưởng danh giá Stevie Awards dành cho một nhà mạng Việt Nam trong việc số hóa chăm sóc khách hàng.

Luôn khẳng định vị thế nhà mạng đứng đầu về công tác chăm sóc khách hàng, sáng tạo và số hóa các chương trình dành cho khách hàng thân thiết, MobiFone nhiều năm liền giữ danh hiệu “Mạng di động có dịch vụ và chăm sóc khách hàng tốt nhất”, “Mạng di động được ưa chuộng nhất” tại Việt Nam.

Thời gian qua, doanh nghiệp còn liên tục ghi điểm với các giải thưởng uy tín như: Top 10 Công ty Công nghệ uy tín năm 2021 theo công bố của Công ty Cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report -VNR), Top 10 Doanh nghiệp CNTT Việt Nam 2021 do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) tổ chức, 'thắng lớn' tại Sao Khuê 2021 với 9 giải thưởng danh giá.