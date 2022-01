MobiFone nằm trong top 50 doanh nghiệp xuất sắc nhất năm 2021

(VTC News) -

Bảng xếp hạng Top 50 doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam (Top 50 of The best) ghi nhận và tôn vinh Top 50 Doanh nghiệp đạt doanh thu xuất sắc nhất Việt Nam, đồng thời duy trì được hiệu quả kinh doanh ổn định và bền vững trong suốt giai đoạn 2020-2021. Trong bảng xếp hạng này, MobiFone đứng vị trí thứ 22.

Được định kỳ công bố thường niên từ năm 2007, bảng xếp hạng Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500) dựa trên kết quả nghiên cứu và đánh giá độc lập theo chuẩn mực quốc tế của Vietnam Report tôn vinh thành tích xứng đáng của các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả trong bối cảnh còn nhiều khó khăn và thách thức do đại dịch COVID-19.

Tổng công ty Viễn thông MobiFone đã nhanh chóng xây dựng chiến lược đối phó với tình hình mới, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh một cách hiệu quả. Kết thúc năm 2021 vẫn với nhiều thử thách, Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 của MobiFone ghi nhận những thành tích khả quan với doanh thu ước đạt 31.099 tỷ đồng, hoàn thành 103,6% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế ước đạt gần 4.960 tỷ đồng.

Với sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ lãnh đạo và nhân viên, MobiFone đã hoàn thành 101% kế hoạch, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu ước đạt 17,47%, chỉ số được đánh giá là khá cao so với nhiều doanh nghiệp cùng ngành.

Bên cạnh việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn, với năng suất lao động cao vào bậc nhất trong khối doanh nghiệp nhà nước, MobiFone một mặt chung tay cùng các cơ quan quản lý nhà nước cùng đẩy lùi dịch bệnh, mặt khác đồng hành hỗ trợ người dân với nhiều sản phẩm/giải pháp viễn thông, CNTT và các chương trình an sinh xã hội thiết thực.

MobiFone đã góp 200 tỷ cho Quỹ vaccine phòng COVID-19 của Chính phủ, đóng góp hàng nghìn tỷ vào chương trình “Sóng và máy tính cho em”, chung tay mang lại cơ hội học tập và tiếp cận tri thức cho hàng vạn học sinh còn nhiều khó khăn trên khắp cả nước.

Nhiều giải pháp CNTT của MobiFone đã tiếp sức hiệu quả cho các tổ chức, doanh nghiệp, người dân trong làm việc, học tập, từ xa với các giải pháp văn phòng điện tử (MobiFone eOffice), hóa đơn điện tử (MobiFone Invoice), hội nghị trực tuyến (MobiFone Meeting), dữ liệu đám mây (MobiCloud), thanh toán trực tuyến (MobiFone Pay), nền tảng học tập toàn diện trực tuyến (MobiEdu)…

Bên cạnh đó, MobiFone tích cực hợp tác toàn diện với các doanh nghiệp lớn, gắn kết sức mạnh nội tại doanh nghiệp, cùng nhau thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong thời kỳ dịch bệnh. Với những đóng góp tích cực cho ngân sách nhà nước, MobiFone vinh dự nằm trong top 10 doanh nghiệp nộp thuế nhiều nhất năm 2020, liên tục có mặt trong Top 50 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam nhiều năm liền (Theo bảng xếp hạng Profit500 của VNR).

Với nỗ lực vượt qua khó khăn cũng như sự đóng góp và đồng hành cùng Chính phủ trong cuộc chiến chống COVID-19 trong suốt thời gian qua, Tổng công ty Viễn thông MobiFone cũng như các doanh nghiệp thành viên TOP 50 Doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam tự hào là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu nhất, những nhân tố quan trọng góp phần ổn định nền kinh tế, tạo cơ hội để Việt Nam khẳng định và vươn lên.

Chia sẻ về sự kiện, đại diện MobiFone cho biết: “Vượt trên rất nhiều khó khăn, thử thách của nền kinh tế xã hội đất nước trong bối cảnh đại dịch đã kéo dài sang năm thứ hai, những nỗ lực và hiệu quả sản xuất kinh doanh của MobiFone vẫn được ghi nhận trong các bảng xếp hạng uy tín, bởi các tổ chức uy tín. Các sản phẩm, dịch vụ mới thuộc lĩnh vực công nghệ, chuyển đổi số của MobiFone vẫn đều đặn có mặt trên thị trường đem lại doanh thu, việc làm mới, góp phần vào việc duy trì tăng trưởng của nền kinh tế đất nước.

Bước sang năm 2022, với những tín hiệu lạc quan hơn, MobiFone tiếp tục quyết tâm đẩy mạnh chiến lược chuyển đổi số một cách toàn diện, phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển và xây dựng nền tảng chuyển đổi số Quốc gia, đóng góp tích cực vào công cuộc chấn hưng kinh tế đất nước sau đại dịch COVID-19”.