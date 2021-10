MobiFone Meeting - Giải pháp họp trực tuyến tiện ích 'Make in Vietnam'

(VTC News) -

Giải pháp họp trực tuyến MobiFone Meeting - một sản phẩm trong bộ MobiFone Smart Office đáp ứng được những nhu cầu tổ chức họp hành cho doanh nghiệp một cách hiệu quả và tiết kiệm. Quý khách cần trao đổi với đồng nghiệp khẩn cấp mà không kịp chuẩn bị phòng họp và khoảng cách địa lý không cho phép?

Sử dụng những ứng dụng mạng xã hội có quá ít những tính năng, khiến buổi họp của công ty trở nên thật thiếu chuyên nghiệp và gặp rất nhiều cản trở, gây nên mất thời gian và năng suất kém? Doanh nghiệp của Quý khách có nhu cầu tổ chức hội nghị, hội thảo nhưng giãn cách xã hội không cho phép?

Nắm bắt được nhu cầu của người tiêu dùng hiện nay, giải pháp hội nghị trực tuyến MobiFone Meeting ra đời và sở hữu rất nhiều ưu điểm hoàn hảo về công nghệ để tối ưu mọi nhu cầu của khách hàng. Người dùng có thể ở bất kỳ đâu trên thế giới, chỉ cần một thiết bị thông minh được kết nối internet thì bạn hoàn toàn có thể trao đổi thông tin nhanh chóng.

Lựa chọn hoàn hảo trong thời đại công nghệ số và trước đại dịch Covid-19 trên toàn cầu

MobiFone Meeting là giải pháp dành riêng cho các cá nhân, doanh nghiệp hay những tập đoàn lớn có nhu cầu tiến hành cuộc họp hay hội nghị trực tuyến trên nhiều địa điểm khác nhau.

Lựa chọn MobiFone Meeting – doanh nghiệp sẽ được trải nghiệm sự khác biệt hoàn hảo khi không chỉ dễ dàng tổ chức các cuộc họp nội bộ, trao đổi với đối tác - khách hàng qua vài thao tác đơn giản trong khi không phải cài đặt bất kỳ một phần mềm phức tạp nào khác.

Hơn nữa, giải pháp MobiFone Meeting còn hỗ trợ với hầu hết mọi thiết bị đầu cuối, từ di động cho tới máy tính bảng, laptop hay PC,.. và trên những hệ điều hành phổ biến được sử dụng hiện nay như Windows/iOS và cả Android.

Sở hữu những tính năng và chất lượng ưu việt

Khác với những ứng dụng họp trực tuyến miễn phí bị giới hạn thời gian và chức năng, giải pháp hội nghị trực tuyến MobiFone Meeting sở hữu những tính năng vô cùng đa dạng, chuyên nghiệp và phù hợp với rất nhiều mô hình quản lý.

Theo đó, doanh nghiệp hoàn toàn có thể tổ chức họp trực tuyến mọi lúc mọi nơi và trên mọi thiết bị mà không cần yêu cầu phần cứng họp chuyên dụng với khả năng kết nối hơn hàng trăm điểm cầu, dung lượng cloud lớn, dễ dàng sử dụng, tính bảo mật cao, chất lượng hình ảnh chuẩn HD…

Chất lượng ổn định: Với thuật toán tối ưu âm thanh, hình ảnh dựa trên đường truyền của thiết bị đầu cuối, MobiFone Meeting giúp trải nghiệm họp của người dùng được đảm bảo ổn định, xuyên suốt trong suốt quá trình họp, bên cạnh đó người dùng có thể tùy chỉnh chất lượng hình ảnh điểm cầu lên tới HD cũng như cài đặt background cho điểm cầu giúp cho các buổi họp diễn ra hiệu quả hơn.

Tối ưu chi phí: Sử dụng giải pháp kết nối MobiFone Meeting, các đơn vị dễ dàng tổ chức những buổi họp nhỏ đến lớn, các buổi tư vấn sản phẩm cho khách hàng, họp mặt đối tác ở xa mà không cần tốn chi phí tổ chức, thuê địa điểm, chi phí cho khách mời, hay thậm chí các chi phí thiết bị phần cứng họp trực tuyến đắt tiền, điều này cũng góp phần tiết kiệm chi phí đáng kể cho doanh nghiệp, tổ chức.

Tiện lợi: Với tính năng tạo cuộc họp với tên, mật khẩu và người quản trị, doanh nghiệp hoàn toàn có thể sử dụng dễ dàng chỉ với vài cú click chuột đã có thể hoàn toàn nối được tất cả mọi thành viên trên mọi miền đất nước. Chỉ cần có liên kết hoặc mã cuộc họp là toàn bộ quý đối tác – khách hàng hay nhân viên đều có thể tham gia vào cuộc họp nhanh chóng mà không cần cài đặt phần mềm phức tạp, mang lại trải nghiệm tối ưu cho người dùng.

Trò chuyện dễ dàng: Dùng hoàn toàn được trò chuyện với nhau thông qua ứng dụng chat chung và cả chat riêng trong suốt quá trình họp. Từ đó giúp bạn dễ dàng trao đổi mọi thông tin riêng tư vô cùng thuận lợi mà không cần phải sử dụng các ứng dụng khác.

An toàn, bảo mật: Với hệ thống server được đặt tại Data Center của MobiFone tại Việt Nam, đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật an ninh mạng trong và ngoài nước, cùng với các cơ chế bảo mật phòng họp, ứng dụng, các cuộc họp của khách hàng luôn được MobiFone chú trọng đảm bảo an toàn dữ liệu ở mức cao nhất giúp các doanh nghiệp an tâm về thông tin nội bộ của mình.

Bên cạnh các tính năng và ưu điểm kể trên, còn có vô vàn tính năng hữu ích khác chờ bạn khám phá, tiêu biểu như cài đặt, quản lý camera thành viên, chia sẻ, thống kê diễn giả, chia sẻ livestream, nhúng cuộc họp,…

MobiFone Meeting - Hơn cả một giải pháp!

MobiFone Meeting là giải pháp thuộc bộ giải pháp MobiFone Smart Office cung cấp một nền tảng quản trị hợp nhất giúp các doanh nghiệp, tổ chức và cơ quan chính phủ chuyển đổi số một cách toàn diện. Bộ sản phẩm có 4 phân hệ chính.

Phân hệ thứ nhất là văn phòng điện tử eOffice với các sản phẩm số hóa văn phòng như: quản lý văn bản MobiFone eOffice, quản lý công việc, quản lý hành chính, lưu trữ dữ liệu và các công cụ hỗ trợ công tác hội họp như điều hành cuộc họp MobiFone eCabinet, hội nghị trực tuyến MobiFone Meeting.

Phân hệ thứ hai là quản trị nhân sự eHRM với các sản phẩm hỗ trợ toàn diện công tác quản lý nhân sự từ công tác tuyển dụng, quản lý thông tin nhân sự, quản lý chấm công, quản lý tính lương, quản lý KPI. Phân hệ thứ ba là giải pháp cộng tác eCollaboration với các sản phẩm hỗ trợ công tác truyền thông nội bộ, quản lý sự kiện, giao tiếp nội bộ.

Phân hệ thứ tư là quản lý tài sản eAsset với các tính năng quản lý tài sản, quản lý dự án đầu tư, giúp DN dễ dàng quản trị các nguồn lực của mình. Bên cạnh kiến trúc trên, bộ sản phẩm MobiFone Smart Office cũng không ngừng được cải tiến, nâng cấp để phục vụ người dùng ngày càng tốt hơn, đáp ứng nhu cầu thay đổi không ngừng của thị trường.

Giải đáp xung quanh thắc mắc của quý khách hàng

Nhằm chung tay hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó mùa dịch, từ nay đến hết 31/12/2021, MobiFone ra mắt chương trình sử dụng miễn phí giải pháp MobiFone Meeting lên đến ba tháng sử dụng giải pháp MobiFone Meeting cho doanh nghiệp, cơ sở, tổ chức.

Trong thời gian này, các doanh nghiệp, đơn vị được sử dụng không giới hạn tính năng, thời gian họp. Không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí tổ chức hội họp cho doanh nghiệp, giải pháp này còn giúp các doanh nghiệp đảm bảo công tác phòng chống dịch trong giai đoạn dịch Covid-19 còn đang diễn biến phức tạp như hiện nay.

Với chất lượng ưu việt và bảng giá linh hoạt theo nhu cầu của doanh nghiệp, MobiFone Meeting chính là sự lựa chọn hoàn hảo cho quý doanh nghiệp trong tình hình dịch bệnh hiện nay. Để đăng ký sử dụng giải pháp, Quý khách hãy để lại thông tin tại website https://smart-office.vn/ hoặc liên hệ trực tiếp theo số hotline 0936.110.116.