MobiFone kết nối đưa công nghệ tới từng hộ kinh doanh

(VTC News) -

Thế hệ 8x và nửa đầu 9x có lẽ đều quen thuộc với hình ảnh các cửa hàng tạp hoá “có đủ mọi thứ trên đời” mà ngày bé, bố mẹ hay nhờ “ra đầu ngõ” mua món này, món kia. Hình ảnh quen thuộc của các cô bán hàng luôn là quyển sổ được ghi chép dài dằng dặc và dày lên vì chi chít chữ, hay chiếc máy tính đời cũ chỉ có tính năng cộng trừ nhân chia đến những tờ hoá đơn viết tay được xé vội vàng.

Với từng ấy con số chép tay, từng ấy trang giấy cần lật giở, từng ấy hoá đơn cần tra soát, vào những lúc vắng khách hay kết thúc ngày bán hàng, các cô, các dì cặm cụi đeo kính, ngồi tính toán được doanh thu và kiểm kê được số lượng hàng hoá bán ra.

Dần dần, đi theo sự phát triển của xã hội, các tiệm tạp hoá đầu ngõ có tiệm giữ nguyên, có tiệm trở thành các cửa hàng tiện lợi, các siêu thị tư nhân nhỏ. Thị trường thương mại mở rộng cùng đa dạng mặt hàng, các dòng sản phẩm tăng lên theo cấp số nhân, nhu cầu mua sắm của khách hàng tăng lên, hiển nhiên những quyển sổ, những tập hoá đơn xé lâu đời hay chiếc máy tính casio đời cũ khó có thể đáp ứng nhu cầu tính toán, nhu cầu xuất hoá đơn cơ bản trong mua bán cho khách hàng và chủ cơ sở.

Công nghệ ngày càng trở nên tiên tiến và mang lại hiệu quả cao, nhưng phục vụ chính là hai đối tượng khách hàng: Khách hàng cá nhân và các tổ chức, doanh nghiệp. Vô hình chung, các sản phẩm thời đại này bỏ quên nhu cầu của các hộ kinh doanh cá nhân, bán lẻ theo mô hình đã tồn tại vài thế hệ người Việt. Nắm bắt rõ vấn đề, MobiFone nhanh chóng đưa ra nhiều giải pháp bán hàng thông minh tiếp cận được nhiều đối tượng hơn, trong đó có giải pháp hoá đơn điện tử MobiFone Invoice.

Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. Tất cả thao tác khởi tạo, lập, xử lý đều diễn ra trên hệ thống máy tính của tổ chức được cấp mã số thuế khi bán hàng hoá, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Và MobiFone Invoice là giải pháp chuyên dùng để thiết lập, xuất đơn điện tử và quản lý đơn phát trực tuyến cung cấp cho các tổ chức, doanh nghiệp có đủ điều kiện theo quy định của nhà nước về quản lý, đơn hóa.

Với nhiều tính năng hữu ích cho khách hàng như phát hành và quản lý hoá đơn, xử lý nghiệp vụ hoá đơn chuyên nghiệp, báo cáo thống kê và tiện ích quản lý hoá đơn, MobiFone Invoice ra đời như một “cánh tay phải” siêu đắc lực cho các mô hình bán hàng đa dạng quy mô. Ngoài ra, thư viện mẫu hoá đơn phong phú và thiết kế mẫu hoá đơn theo yêu cầu là các tính năng bổ trợ giúp khách hàng tuỳ chỉnh trong việc tạo dựng hoá đơn cho cơ sở bán hàng của mình, phù hợp với nhiều quy mô bán lẻ, hộ kinh doanh gia đình chưa có nhận diện thương hiệu bằng hình ảnh.

Hệ thống cũng quản lý truy cập và phân quyền người dùng, vô cùng tiện ích và phù hợp khi chủ cơ sở cần tạo tài khoản cho nhiều nhân viên làm việc theo ca kíp khác nhau. Giải pháp cũng có tính năng tự động cập nhật phiên bản mới.

Ưu điểm nội trổi của giải pháp là giúp chủ cơ sở kinh doanh/doanh nghiệp quản lý và hạch toán dễ dàng, tăng độ an toàn, chính xác của thông tin, giảm thiểu rủi ro trong trường hợp bị giả mạo, mất/cháy hoá đơn cùng các khoản phạt liên quan. Dù là hộ kinh doanh nhỏ cũng như được trang bị khả năng “tự bảo vệ” mình nhờ MobiFone Invoice.

Bên cạnh đó, việc lập, gửi, nhận hóa đơn cho khách hàng cũng được thực hiện nhanh chóng thông qua các phương tiện điện tử mà không phải gửi hóa đơn qua đường bưu điện hoặc nhà vận chuyển. Sự toàn diện của giải pháp giúp tiết kiệm thời gian trong việc đặt in, thông báo phát hành hoá đơn; tiết kiệm chi phí in hóa đơn và chi phí bưu điện gửi, bảo quản, lưu trữ hoá đơn,… so với sử dụng hoá đơn giấy. Từ đó, giúp chủ cơ sở, doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Giải pháp không chỉ dừng lại ở việc phục vụ các mô hình kinh doanh dạng tạp hoá lâu đời. Theo xu thế tự khởi nghiệp, càng ngày nhiều mô hình bán lẻ, mô hình kinh doanh gia đình ra đời. MobiFone Meeting đưa công nghệ gắn kết quá khứ, nối dài tương lai, tạo tiền đề phát triển kinh tế nội địa bền vững.