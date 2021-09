MobiFone đóng góp 'Triệu túi an sinh'

(VTC News) -

Đối mặt với làn sóng COVID-19 lần thứ tư, TP.HCM đã phải liên tục giãn cách xã hội trong ba tháng vừa qua. Kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng và nhiều người lao động lâm vào tình trạng khó khăn. Không việc làm, không thu nhập, câu hỏi làm sao để bảo đảm an toàn, sức khỏe cho đến khi trở lại cuộc sống bình thường đã nghiễm nhiên trở thành mối quan tâm hàng đầu của mỗi người dân.

Khắp các con đường lớn, hẻm nhỏ đều là khu phong tỏa, nhu cầu về lương thực trở nên vô cùng cấp thiết. Chính phủ đã rất nỗ lực để cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân Sài Gòn nhưng số lượng người khó khăn còn nhiều. Hơn cả thế, các hộ dân ở tâm dịch phải mang trong mình nỗi lo cơm, gạo hằng ngày, khiến cho những món tưởng chừng đơn giản lại trở nên quý giá vô cùng.

Thấu hiểu được sự cố gắng của chính quyền, địa phương và sự mong mỏi những túi quà sớm được đến tay đồng bào, sau khi chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng cho túi quà an sinh, Đoàn thanh niên Công ty Dịch vụ MobiFone khu vực 2 đã xông xáo tham gia cùng các thành viên của Thành đoàn TP.HCM để đóng gói, phân loại các hàng hoá vào từng túi quà.

"Chúng tôi muốn người dân sớm được nhận đầy đủ thực phẩm thiết yếu nên việc sắp xếp các túi quà cẩn thận, chính xác là điều vô cùng quan trọng" - Thái Hà chia sẻ. Là một nữ đoàn viên trẻ trung năng động, luôn hăng hái trong công tác kinh doanh tại thị trường TP.HCM, Thái Hà đang thể hiện rõ nét trách nhiệm với cộng đồng của mình và san sẻ phần nào sự gánh vác với lực lượng hỗ trợ tuyến đầu của TP.HCM.

Hơn 5 tiếng đồng hồ kể từ khi nhận hàng, 1,000 túi quà an sinh do MobiFone TP.HCM tài trợ đã sẵn sàng lên xe để vận chuyển đến từng địa bàn. Dù thấm mệt nhưng ánh mắt cười của các anh chị em tình nguyện sáng bừng trên gương mặt vì tất cả đều hiểu công sức của mình sẽ được đền đáp bằng những bữa cơm gia đình của người dân ở đâu đó trên thành phố này khi họ nhận túi quà an sinh.

Khi được hỏi về tinh thần xung phong của các thành viên trong đội hỗ trợ, bạn Tử Long vui vẻ đáp: "Công việc của mình chỉ góp một phần rất nhỏ so với nhiều lực lượng hỗ trợ khác. Tất cả đang làm việc hàng ngày, hàng giờ để lắng lo cho người dân. Là tuổi trẻ MobiFone, mình rất phấn khởi khi được góp sức mình để trao tình yêu thương đến bà con qua từng túi quà. Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên mà".

Những chuyến xe của sự sẻ chia chở những túi quà an sinh chuẩn đã lăn bánh để đến với những người dân thành phố đang gồng mình chống chọi với đại dịch, để lại trong chính những anh chị em tham gia hỗ trợ chương trình nhiều cảm xúc khó tả và những kỷ niệm khó quên.

Những túi an sinh như triệu tấm lòng người dân cả nước luôn hướng về và cầu chúc cho TP.HCM sớm khỏe, và lại vươn mình phát triển để tiếp tục là đầu tàu kinh tế của cả nước. Người dân thành phố luôn luôn lạc quan, kiên cường và giữ gìn sức khỏe thật tốt để đẩy lùi đại dịch COVID-19.