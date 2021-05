MobiFone đảm bảo mạng lưới, an toàn thông tin phục vụ 'ngày hội toàn dân'

(VTC News) -

Tổng công ty Viễn thông MobiFone đã triển khai các phương án an toàn thông tin, an toàn mạng lưới đảm bảo liên lạc thông suốt nhằm phục vụ ngày bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ được diễn ra vào ngày 23/5 sắp tới.

Những ngày cả nước khẩn trương chuẩn bị cho sự kiện lớn này, các khách hàng là thuê bao của MobiFone cảm thấy bất ngờ và thú vị khi nhận được tin nhắn từ Hội đồng Bầu cử Quốc gia: “Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân bầu vào Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026!”.

Được biết, đây là một trong những nội dung nằm trong chương trình phối hợp tuyên truyền về ngày bầu cử, thực hiện chỉ đạo của Cục Viễn thông, Bộ Thông tin & Truyền thông, cùng với các cấp, ngành, Tổng công ty Viễn thông MobiFone tích cực triển khai công tác phối hợp tuyên truyền cho sự kiện bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cụ thể, với vai trò của một mạng viễn thông có mạng lưới khách hàng rộng lớn trả khắp cả nước, MobiFone triển khai công tác nhắn tin, tuyên truyền phục vụ bầu cử. Tần suất nhắn tin: 01 tin nhắn/thuê bao đối với tất cả các thuê bao di động MobiFone trả trước, trả sau đang hoạt động một chiều, hai chiều trên mạng MobiFone.

Đợt 1 bắt đầu từ ngày 14/5/2021-20/5/2021, khách hàng của MobiFone sẽ nhận được 1 tin nhắn mỗi ngày với nội dung cổ vũ, tuyên truyền cho ngày hội non sông, khuyến khích cử tri sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân bầu vào Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Vào các ngày sát thời điểm cư tri cả nước đi bỏ phiếu bầu cử, vào ngày 21, 22 và 23 tháng 5 năm 2021, các thuê bao của MobiFone sẽ nhận được mỗi ngày 01 tin nhắn vào buổi sáng với nội dung từ Hội đồng bầu cử quốc gia đề nghị và khuyến khích cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 23-5-2021. Cùng với việc nhắn tin, MobiFone sẽ tiến hành cài đặt âm thông báo, cổ động cho ngày Bầu cử đối với các cuộc gọi khởi phát từ thuê bao điện thoại di động MobiFone trên toàn quốc.

Cán bộ kỹ thuật của MobiFone ứng trực, đo kiểm, bảo dưỡng thiết bị, tối ưu mạng lưới, đảm bảo công tác thông tin liên lạc tốt nhất phục vụ ngày hội bầu cử 23/5/2021 sắp tới.

Dịch bệnh COVID-19 bất ngờ bùng phát trở lại những ngày vừa qua khiến các hoạt động kinh tế xã hội trong nước gặp nhiều khó khăn, các biện pháp giãn cách, hạn chế tiếp xúc trực tiếp dần được áp dụng tại các tỉnh thành. Vì vậy, với nền tảng là một trong 3 nhà mạng lớn nhất Việt Nam, MobiFone hiểu rõ trách nhiệm đảm bảo thông tin liên lạc, kết nối trong giai đoạn này là vô cùng quan trọng. Không chỉ giúp duy trì, ổn định các hoạt động kinh doanh, kinh tế, phục vụ nhu cầu của mọi người dân, MobiFone hiểu rõ trách nhiệm trong việc đồng hành cùng Chính phủ thực hiện các mục tiêu chung, đặc biệt trong việc giữ an toàn, an ninh thông tin tại các dịp đặc biệt.

Có thể kể đến thời điểm Đại hội Đảng lần thứ XIII vừa diễn ra, MobiFone đã nhanh chóng trở thành một trong những đơn vị tiên phong thực hiện các công tác chuẩn bị và lên các phương án đảm bảo chất lượng, giữ an toàn mạng lưới, đồng thời sẵn sàng các kế hoạch dự phòng khi có các tình huống, sự cố bất thường xảy ra trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Ngày 23/5/2021 “ngày hội toàn dân”, ngày hội bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đang tới rất gần. Ngay từ rất sớm, MobiFone đã chủ động triển khai hàng loạt các nghiệp vụ đảm bảo an ninh dịch vụ thoại, internet, nhắn tin, hệ thống web; đảm bảo đáp ứng yêu cầu định danh; an toàn vùng phủ. Tại các cơ sở đài, nhà, trạm viễn thông của Tổng công ty trên địa bàn các tỉnh, thành phố trên cả nước luôn được rà soát, đo kiểm, bảo dưỡng các hệ thống thiết bị, đường truyền bảo đảm cho mạng lưới hoạt động thông suốt; xây dựng các phương án ứng cứu tình huống, sự cố bất thường gây tắc nghẽn các mạng dịch vụ viễn thông, internet, dịch vụ di động và cố định.

Bên cạnh đó, Tổng công ty viễn thông MobiFone cũng đã thực hiện chỉ đạo, phổ biến với các đơn vị quản lý trụ sở làm việc, lực lượng bảo vệ tại chỗ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trên địa bàn các tỉnh, thành phố như Công an, dân quân địa phương, bảo đảm ứng phó kịp thời các tình huống khủng bố, bùng phát dịch COVID-19, các tình huống gây mất an toàn an ninh xảy ra. Nâng cao tinh thần cảnh giác kịp thời phát hiện ngăn chặn các hành vi lợi dụng mạng lưới viễn thông và Internet để gửi, phát tán thư điện tử, điện thoại, điện tín có nội dung trái pháp luật và phát tán virus phá hoại, bảo vệ các trang thông tin điện tử khỏi các cuộc tấn công mạng …

Với sự chủ động, nhanh nhạy trong công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai cũng như xây dựng các phương án một cách bài bản, Tổng công ty viễn thông MobiFone luôn sẵn sàng đảm bảo và đáp ứng kịp thời thông tin liên lạc, phối hợp tích cực trong công tác tuyên truyền phục vụ cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp sắp tới.