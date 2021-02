MobiFone đảm bảo an toàn, chất lượng mạng lưới dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

(VTC News) -

Trong năm vừa qua, MobiFone đã đẩy mạnh công tác phát triển mạng 4G, nâng tổng số trạm 4G lên 37.000 trạm, đảm bảo chất lượng mạng 4G rộng khắp trên toàn quốc và dung lượng mạng lưới MobiFone đáp ứng tốt nhu cầu phục vụ khách hàng. MobiFone đã tăng cường vùng phủ sóng 4G đến các vùng nông thôn và miền núi để phục vụ nhu cầu của khách hàng sử dụng dịch vụ của MobiFone khi di chuyển từ các khu vực đô thị, thành phố về quê ăn Tết với việc phát sóng thêm gần 1.000 trạm 4G trong vòng một tuần trước dịp Tết Nguyên Đán.

Các thiết bị trên mạng lưới MobiFone từ mức trạm đến mức mạng lõi đều đã được kiểm tra đảm bảo cấu hình dự phòng cao để không xảy ra sự cố mạng, dung lượng mạng và các hướng truyền dẫn trong nước, quốc tế, sẵn sàng cho nhu cầu sử dụng của khách hàng tăng từ 200%-300% so với ngày thường.

MobiFone đã diễn tập và chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản trong trường hợp dịch Covid-19 lan rộng trong thời gian tới như tăng cường dung lượng mạng cho việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị, các lớp học trực tuyến trong thời gian diễn ra dịch COVID-19. Chất lượng mạng được tăng cường đặc biệt cho các bệnh viện, các khu vực cách ly tập trung, các khu dân cư bị phong tỏa trong dịch COVID-19…với việc đưa vào phát sóng bổ sung các trạm 4G công nghệ mới với các giải pháp đa Sector, MIMO 4x4, đa băng tần CA.

MobiFone cũng đã triển khai thử nghiệm thương mại công nghệ 5G tại TP Hồ Chí Minh để khách hàng có thể trải nghiệm và cảm nhận chất lượng dịch vụ 5G thương mại của MobiFone với các dịch vụ internet tốc độ cao với tốc độ lên tới 1.7 Gbps trên nền tảng 5G như: Video 8K, Game thực tế ảo AR/VR - AI learning, IoT service, Robotics,… trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Tại các khu vực trọng điểm của Thủ đô Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh như Hồ Gươm, đường hoa Xuân Nguyễn Huệ, các khu du lịch tâm linh như Chùa Hương (Hà Nội), Yên Tử (Quảng Ninh)… MobiFone đã khảo sát, hoàn thành các công tác triển khai đo kiểm, đánh giá chất lượng vùng phủ sóng, lắp đặt bổ sung các trạm phát lưu động, tăng cường vùng phủ sóng, mở rộng tài nguyên cho các trạm 4G để đảm bảo nhu cầu sử dụng của khách hàng.

MobiFone đã lên kế hoạch chi tiết, triển khai các phương án, bố trí nhân lực trực ứng cứu thông tin 24/7 nhằm đảm bảo an toàn, an ninh mạng lưới. Những ngày nghỉ Tết, MobiFone bố trí đầy đủ nhân viên trực xử lý và hỗ trợ khách hàng. Tổng đài 1090 của MobiFone luôn sẵn sàng kịp thời giải đáp mọi thắc mắc và hỗ trợ khách hàng khi cần. Trong những ngày đầu xuân mới, MobiFone tiếp tục tri ân khách hàng với chương trình khuyến mại “Tết ngàn điều may, đón lộc liền tay” . Chương trình có tổng giá trị lên tới hơn 5,5 tỉ đồng với 121 giải đặc biệt là chiếc Iphone 12 Pro Max 128GB trị giá hơn 29 triệu đồng; 66 giải nhất iPhone X- 64GB trị giá hơn 27 triệu đồng và hàng ngàn giải khuyến khích là cộng tiền vào tài khoản chính (thuê bao trả trước) và trừ tiền vào hóa đơn thanh toán (đối với thuê bao trả sau) trị giá 20.210 đồng.

Năm 2021, Tổng công ty Viễn thông MobiFone tiếp tục tiến những bước dài trên lộ trình chuyển đổi số, trở thành nhà cung cấp dịch vụ - hạ tầng số, cung cấp các giải pháp số, nội dung số. Bên cạnh đó, MobiFone không ngừng tích cực tối ưu, mở rộng vùng phủ sóng 4G, triển khai 5G thương mại khi nhận được giấy phép của Bộ TT&TT và tăng cường chất lượng mạng lưới để nâng cao chất lượng dịch vụ, chăm sóc tốt nhất cho nhu cầu của khách hàng.