MobiFone: 28 năm dẫn đầu kết nối

(VTC News) -

Đứng trước nhiều thay đổi “chóng mặt” của thị trường công nghệ toàn cầu cũng như chịu ảnh hưởng của “cú đá” COVID-19 trong năm vừa qua, MobiFone vẫn vững vàng đạt được nhiều thành tích đáng nể.

Một hành trình dài từ những năm tháng đất nước còn nhiều khó khăn

Tổng công ty Viễn thông MobiFone - tiền thân là Công ty Thông tin Di động VMS được thành lập ngày 16/4/1993 - là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.

Trong những ngày đất nước vừa mở cửa sau thời kỳ bao cấp, khi mà những mối lo “ăn no mặc ấm" vẫn còn thường trực thì việc ra mắt mạng viễn thông di động tại thực sự là một bước tiến không tưởng. Sự ra đời của MobiFone không chỉ đặt nền móng cho ngành di động tại Việt Nam mà còn là một sự kiện mang tính biểu tượng cho sự phát triển chung của đất nước, khi những giới hạn trước đây về thông tin liên lạc bị phá vỡ.

Nhìn lại cả một hành trình dài phát triển, MobiFone như một con rồng tách vỏ trứng ra đến ngày bay lên với những bước phát triển nhanh chóng. Từ khi mới chỉ có một tổng đài dung lượng 2.000 số với 7 trạm BTS tại Hà Nội và một tổng đài 6.400 số với 6 trạm BTS tại khu vực phía Nam, phủ sóng tại 4 địa phương là Thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hoà, Long Thành và Vũng Tàu.

Nhanh chóng xác định xây dựng một nền tảng cơ sở hạ tầng chất lượng là yếu tố quan trọng nhất cho định hướng phát triển của mình, MobiFone tiến tới bắt tay vào hợp tác quốc tế với tập đoàn viễn thông hàng đầu thế giới Comvik/Kinnevik (Thụy Điển) từ năm 1995. Nhờ tận dụng hiệu quả nguồn vốn và kinh nghiệm của của đối tác nước ngoài trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng cũng như học hỏi chiến lược kinh doanh và xây dựng văn hóa doanh nghiệp, hợp đồng hợp tác MobiFone với Comvik trong 10 năm được đánh giá là một trong những hợp đồng hợp tác kinh doanh có hiệu quả nhất tại Việt Nam.

Với đà phát triển đó, MobiFone liên tục được xếp hạng trong top những thương hiệu có giá trị và uy tín nhất Việt Nam, nhiều năm liền nằm trong nhóm doanh nghiệp dẫn đầu nộp thuế thu nhập cao nhất Việt Nam (theo Bảng xếp hạng V1000 của Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam - Vietnam Report, phối hợp cùng Báo VietnamNet, Tạp chí Thuế - Tổng cục Thuế tổ chức).

MobiFone được vinh danh trong Top 50 Doanh nghiệp có lợi nhuận xuất sắc nhất Việt Nam năm 2020.

Năm 2020 cũng là một bước chuyển mình của MobiFone, được các chuyên gia trong lĩnh vực CNTT đánh giá cao thể hiện qua việc MobiFone đã tham gia và nhận được hàng loạt các giải thưởng danh giá trong đó có những giải thưởng quốc tế uy tín như: Top 5 doanh nghiệp uy tín ngành Công nghệ thông tin - Viễn thông năm 2020 theo công bố của Công ty Cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) ngày 15/9/2020; Đoạt 5 giải lớn tại Giải thưởng Kinh doanh quốc tế International Business Awards 2020 (IBA Stevie Awards); Top 24 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2020 do Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) công bố ngày 10/9/2020; Top 6 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam 2020 (tạp chí Forbes VN xếp hạng); Giải thưởng "Nhà mạng di động có dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất" dựa trên kết quả cuộc khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người tiêu dùng năm 2020 có quy mô toàn quốc do Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDG phối hợp với Hội vô tuyến - Điện tử Việt Nam tổ chức; Giải Sao Khuê 2020 (giải thưởng trong lĩnh vực phần mềm và CNTT - do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) tổ chức); Top 100 thương hiệu viễn thông giá trị nhất thế giới năm 2020 - theo báo cáo của Brand Finance; Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2020; 3 sản phẩm đạt giải thưởng Vietnam Digital Awards 2020; Top 10 doanh nghiệp công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam; Là thương hiệu có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia 2020 ( Giải pháp truyền thông thông minh MobiFone; trung tâm liên lạc 3C MobiFone; phần mềm quản lý kênh phân phối và bán hàng trên nền tảng di động mSale MobiFone; giải pháp truyền thông ứng dụng BigData MobiFone; Hệ thống giải pháp phân phối dịch vụ giá trị gia tăng, sản phẩm số mSocial MobiFone).

Doanh nghiệp luôn đi đầu trong các hoạt động CSR

Bên cạnh công tác sản xuất kinh doanh, MobiFone cũng đặc biệt chú ý tới công tác tham gia các hoạt động truyền thông CSR, thể hiện trách nhiệm xã hội của nhà mạng. Các hoạt động lớn hướng đến an sinh xã hội trong năm 2020 của MobiFone có thể kể đến việc tham gia cùng đoàn Bộ Trưởng làm việc với UBND Tỉnh Tây Ninh, Tỉnh Thái, trao tặng hàng trăm bộ truyền thanh thông mình cho các xã đặc biệt khó khắn trên địa bàn Tỉnh trị giá hàng tỷ đồng; Phối hợp đoàn thanh niên Bộ Công Thương triển khai chương trình “Món quà yêu thương”: trao tặng 200 suất học bổng, xây dựng trường học cho học sinh miền núi, vùng cao.

Bên cạnh đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ ủng hộ chống dịch COVID-19 (3 tỷ đồng); truyền thông kêu gọi nhắn tin ủng hộ chống dịch COVID-19 đến cổng thông tin 1407 (20.000 đồng/tin nhắn) đến toàn thể CBCNV và cộng đồng xã hội. MobiFone gửi thư đến khách hàng chung tay chống dịch; miễn cước cho khách hàng gọi đường dây nóng và miễn cước data truy cập website bộ Y tế phòng chống virus Corona. Tặng 50.000 khẩu trang kháng khuẩn cho Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ để tặng nhân dân Ấn độ phòng chống dịch.

Năm qua hạn mặn cũng đã ít nhiều ảnh hưởng đến người dân các tỉnh miền Tây, MobiFone hỗ trợ bà con miền tây bị hạn mặn tặng thùng đựng nước ngọt số lượng 1.400 thùng tại 8 tỉnh tương đương số tiền 1 tỷ đồng cũng như hỗ trợ 20 căn nhà tương đương 1 tỷ đồng cho các gia đình chính sách, hay tặng gạo hỗ trợ những người dân có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước thông qua chương trình ATM gạo đầy nhân văn.

Hàng nghìn bồn chứa nước ngọt đã được MobiFone trao tặng đến bà con các vùng hạn mặn miền Tây trong năm 2020.

Tiên phong trong công nghệ, song hành cùng thế giới

28 năm sau ngày thành lập, từ công ty viễn thông, di động, MobiFone đã tiến những bước dài trở thành nhà cung cấp hạ tầng số, dịch vụ số và các giải pháp số hàng đầu Việt Nam.

Một điểm sáng, dấu ấn trong tuổi mới của MobiFone chính là việc Apple mở 5G phiên bản chính thức cho nhà mạng trong đúng ngày sinh nhật. Cộng với việc triển khai 5G thành công tại Hồ Chí Minh với tốc độ nhanh “không tưởng”, MobiFone chính thức là một trong những nhà mạng đầu tiên tại Việt Nam và trên thế giới mang 5G đến với người tiêu dùng. Trong năm 2020, việc tiến hành cho khách hàng thử nghiệm thực tế dịch vụ 5G chính là bước đi mạnh mẽ của nhà mạng MobiFone nhằm đẩy mạnh thương mại hóa các dịch vụ trên nền công nghệ 5G của MobiFone và sẽ sớm triển khai trên toàn quốc.

MobiFone phủ sóng thương mại thử nghiệm thành công tại TP.HCM tháng 12/2020.

Đây chính là kết quả của sự nỗ lực, tối ưu không ngừng mạng lưới, làm việc không quản ngày đêm của đội ngũ kỹ thuật nhà mạng cũng như tăng cường đàm phán, triển khai phối hợp khẩn trương với các nhà cung cấp trên thế giới nhằm đưa mạng 5G thương mại của MobiFone về đích với tốc độ tối ưu nhất, đưa đến cho khách hàng những trải nghiệm chân thực và trọn vẹn nhất của công nghệ 5G cũng như cho thấy quyết tâm của nhà mạng trong hành trình thứ 28: đồng hành, bắt nhịp và làm chủ với công nghệ hiện đại nhất của thế giới.