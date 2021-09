Mở màn Champions League: Đại chiến Liverpool vs AC Milan, Barca tái ngộ Bayern

(VTC News) -

Lượt trận mở màn vòng bảng Champions League 2021/2022 bắt đầu vào đêm nay (14/9) và rạng sáng mai với nhiều trận đấu đáng chú ý, trong đó đỉnh cao là đại chiến Liverpool vs AC Milan, Barcelona vs Bayern Munich và Inter vs Real Madrid

Kinh điển Liverpool vs AC Milan

Trận đấu giữa Liverpool và AC Milan mang lại nhiều hoài niệm ở Champions League. Trong buổi tối khó quên cuối tháng 5/2005, Liverpool viết nên một trong những câu chuyện đẹp nhất lịch sử bóng đá châu Âu khi có cuộc lội ngược dòng kinh điển trước Milan trên sân Atartuk, sau đó được gọi với cái tên "Thần kỳ Istanbul".

Liverpool ngược dòng kinh điển trước Milan ở chung kết 2004/2005.

Thầy trò HLV Rafael Benitez để đối thủ dẫn trước 3 bàn, trước khi đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát nhờ màn trình diễn xuất thần của Steven Gerrard và Xabi Alonso. Trên chấm 11m, những cú đá hỏng ăn của Andrea Pirlo và Andriy Shevchenko giúp Liverpool câu chuyện cổ tích mà đến hôm nay, Champions League vẫn chưa chứng kiến lần thứ hai.

Tuy nhiên, Milan vĩ đại của HLV Carlo Ancelotti chỉ mất 2 năm để trả đủ vốn lẫn lãi. 2 năm sau, hai đội tái ngộ ở chung kết Champions League 2006/2007 và lần này, cú đúp của Filippo Inzaghi giúp Milan hạ Liverpool để thẳng tiến lên ngai vàng.

Không chỉ lần lượt là hai đội có số chức vô địch Champions League nhiều thứ hai và thứ ba trong lịch sử, Liverpool và Milan còn đại diện cho trường phái bóng đá cống hiến rực lửa.

Nhưng, nếu Liverpool chật vật sau đỉnh cao Istanbul, chỉ trở lại với chức vô địch Champions League và Ngoại hạng Anh sau hơn một thập kỷ ngụp lặn, Milan sa sút không phanh sau danh hiệu Serie A năm 2011.

AC Milan đang tái thiết cùng Zlatan Ibrahimovic.

Mùa này mới là lần đầu sau gần 10 năm Milan trở lại Champions League, thành quả của nỗ lực bền bỉ tại Serie A mùa trước.

So với Liverpool, Milan hiện tại không sánh ngang đẳng cấp. Song dưới thời HLV Stefano Pioli, nửa đỏ đen thành Milano đang tiến bộ từng ngày. Chiến thắng 2-0 trước Lazio cuối tuần qua là động lực để Milan làm nên bất ngờ trước Liverpool - đội đang thăng hoa ở Ngoại hạng Anh.

Milan chưa thể trở lại đỉnh cao chói lọi như 14 năm trước, nhưng lúc này, một màn trình diễn tốt trước kình địch Liverpool sẽ khích lệ Zlatan Ibrahimovic cùng đồng đội trong chặng đường sắp tới ở Champions League.

Barca tái ngộ Bayern

Barcelona của HLV Ronald Koeman có cuộc tái ngộ thú vị với Bayern Munich. Tứ kết Champions League 2019/2020, Bayern từng gieo cho Barca thất bại tồi tệ nhất lịch sử khi vùi dập đối thủ với tỷ số 8-2.

Màn trình diễn siêu đẳng của Thomas Muller, Sergie Gnabry, Joshua Kimmich hay Robert Lewandowski giúp Bayern cuốn phăng đối thủ, sau đó thẳng tiến lên ngôi vô địch với hành trình hoàn hảo 10 trận toàn thắng.

Bayern tái ngộ Barca.

Sau thảm bại ở Bồ Đào Nha, Barca tiếp tục lún sâu trong khủng hoảng. Champions League mùa trước, đội bóng của Koeman tiếp tục bị loại sớm, rồi đón nhận cú sốc chia tay Lionel Messi mùa hè vừa qua.

Nếu Barca vật vã tái thiết trong kỷ nguyên hậu Messi và thiếu thốn tài năng hơn bao giờ hết, Bayern lại dư thừa tài năng trẻ, hứa hẹn còn bay cao hơn nữa dưới thời tân thuyền trưởng Julian Nagelsmann. "Die Roten" không chỉ giữ được bộ khung mạnh, mà còn được bổ sung Dayot Upamecano và Marcel Sabitzer từ RB Leipzig.

Barca muốn phục thù, nhưng với phong độ hiện tại, các học trò của Koeman khó đánh bại Bayern.

Real Madrid chạm mặt Inter

Một cuộc so tài đáng chú ý khác là Inter đối đầu Real Madrid. Đã 11 năm sau lần gần nhất vô địch Champions League, Inter chỉ còn là cái bóng mờ ở sân chơi châu Âu. Dưới thời HLV Antonio Conte, Inter 2 lần phải ê chề chia tay vòng bảng với vị trí... cuối cùng. HLV Simone Inzaghi có sứ mệnh thay đổi kết quả tồi tệ này.

Nếu Inter chuẩn bị cho trận đại chiến bằng cú sẩy chân trước Sampdoria, Real lại có màn chào sân Santiago Bernabeu hoàn hảo khi đè bẹp Celta Vigo 5-2.

Real vừa nhấn chìm Celta Vigo.

Đội bóng của HLV Ancelotti đang có điểm rơi ấn tượng về phong độ với màn tỏa sáng của những chủ công như Karim Benzema hay Vinicius. Vấn đề lớn nhất của Real lúc này là khâu phòng ngự, khi các hậu vệ mắc nhiều sai lầm ở trận trước. Gặp đối thủ giỏi chơi rình rập như Inter, Real cần duy trì tập trung nếu muốn ra về với 3 điểm.

Các CLB lớn khác như Man Utd, Chelsea, PSG hứa hẹn có khởi đầu nhẹ nhàng. Man Utd của Ronaldo làm khách trên sân Young Boys (Thụy Sĩ) - một trong những CLB yếu nhất vòng bảng Champions League mùa này. Chelsea được chơi trên sân nhà trước Zenit St Petersburg, còn PSG làm khách trước Club Brugge - đối thủ cùng bảng mùa trước.

Chiến thắng ở trận mở màn sẽ tạo tiền đề cho các đội mạnh sớm bứt phá, qua đó hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng.

Ronaldo lại giúp Man Utd thăng hoa?

Lịch thi đấu lượt mở màn vòng bảng Champions League

23h45 tối 14/9

Sevilla vs RB Salzburg

Young Boys vs Man Utd

2h rạng sáng 15/9

Lille vs Wolfsburg

Villarreal vs Atalanta

Chelsea vs Zenit

Malmo vs Juventus

Barcelona vs Bayern Munich

Dynamo Kyiv vs Benfica

23h45 tối 15/9

Besiktas vs Dortmund

Sheriff Tiraspol vs Shakhtar Donetsk

2h rạng sáng 16/9

Inter Milan vs Real Madrid

Atletico Madrid vs Porto

Club Brugge vs PSG

Liverpool vs AC Milan

Man City vs Leipzig

Sporting Lisbon vs Ajax