Mỏ đá ở Quảng Bình gây ô nhiễm, dân 'gồng mình' chịu trận

Theo phản ánh của người dân, chúng tôi tìm đến khu mỏ đá thuộc thị trấn Nông trường Lệ Ninh và xã Ngân Thủy (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình).

Hoạt động khai thác mỏ đá ở đây diễn ra rầm rộ và quy mô, người dân phải "gồng mình" thường xuyên đối mặt với bụi bặm mù mịt và tham gia giao thông trên con đường bị băm nát.

Xe tải cỡ lớn chạy suốt ngày đêm khiến người dân phải bịt kín mít khi đi qua tuyến đường này.

Theo ghi nhận, con đường liên xã nối thị trấn Nông trường Lệ Ninh và xã Ngân Thủy là tuyến đường chính trên địa bàn. Tuyến đường trên thường gây mất trật tự an toàn giao thông do đặc điểm đường nhỏ hẹp, lại có mật độ giao thông cao do hoạt động phương tiện từ các mỏ đá. 3 trường học, 1 phòng khám đa khoa, chợ và nhiều cơ quan khác cũng trực tiếp nằm trên tuyến đường này.

Nhà chỉ cách mặt đường vài bước chân, bà Trương Thị Hiệu (63 tuổi, thuộc thôn 2, thị trấn Nông trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) bức xúc nói: "Ở đây có hơn 160 hộ sinh sống, đây cũng là con đường mà người dân thường xuyên đi lại. Tại nhiều cuộc tiếp xúc cử tri, các hộ dân đã trực tiếp trình bày thực trạng với chính quyền nhằm hạn chế việc xe tải gây ô nhiễm và mặt đường xuống cấp, tuy nhiên vẫn không hề thuyên giảm".

"Vào những lúc trời mưa, nước ngập lút những ổ gà, ổ voi khiến người dân di chuyển qua đây rất khó khăn. Vào những ngày nắng, bụi bay mù mịt từ việc lượng xe lớn di chuyển qua khiến tầm nhìn của người dân bị hạn chế, áo phủ trắng bụi mịn. Phía các mỏ đá cũng đã tưới nước để tránh bụi bặm, nhưng việc tưới nước càng làm hơi đất bốc lên khiến các hộ dân sống xung quanh và người tham gia giao thông cảm thấy bức bối, khó chịu", bà Hiệu nói thêm.

Tuyến đường nhựa bị cày xới, xuất hiện nhiều ổ trâu, ổ voi.

Thực trạng trên diễn ra được vài năm, chính quyền cũng đã nhiều lần tiếp nhận phản ánh từ người dân cũng như việc các chủ mỏ đá tiến hành tu sửa tuyến đường. Nhưng do lưu lượng xe di chuyển qua đây quá lớn, kèo theo trọng tải đường không cho phép khiến tình trạng hư hỏng diễn ra liên tục.

Tuyến đường trên có khoảng 1km bị xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường bị cày xới, chỉ còn đất đá lổm nhổm, nhiều đoạn xuất hiện hàng loạt ổ trâu, ổ voi.

Ông Phạm Minh Điền, Chủ tịch UBND thị trấn Nông trường Lệ Ninh thừa nhận thực trạng trên và cho biết, chính quyền địa phương đã nhiều lần mời các chủ mỏ đá họp, bàn phương án giải quyết, cam kết tu sửa.

Trả lời VTC News, ông Đặng Đại Tình, Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy cho biết: "Chúng tôi đã nắm được thông tin trên và sẽ giao cho đồng chí Lê Văn Sơn là Phó Chủ tịch UBND huyện trong tuần tới sẽ mời Sở Tài nguyên-Môi trường, Thanh tra giao thông và Cảnh sát giao thông trực tiếp lên khu vực khai thác mỏ đá để kiểm tra và tiến hành xử lý, cùng với đó sẽ khảo sát tuyến đường như báo chí và người dân phản ánh để có phương án tối ưu nhất".

Được biết, các chủ mỏ đá khai thác trên là: Công ty TNHH Huy Hoàng, Công ty Vicem Hải Vân, Công ty Trường Thịnh, Công ty Bình Phước và Công ty Cosevco.

Một số hình ảnh về mỏ đá hoạt động gây ô nhiễm, cày nát đường:

Vài năm trở lại, con đường này bị xuống cấp trầm trọng bởi các đơn vị khai thác, vận chuyển đá lưu thông qua đây.

Ngày nắng bụi bay ngập trời, vào ngày mưa nước tù đọng thành những "cái ao" nhỏ khiến người tham gia giao thông gặp nhiều khó khăn.

Người tham gia giao thông tránh những "ổ trâu, ổ voi".

Những hố sâu xuất hiện bất thình lình trên đường như đang giăng bẫy người qua lại.

Người dân tham gia giao thông qua tuyến đường này đều phải tập trung cao độ, để tránh bị vấp phải những "ổ trâu, ổ voi" đang giăng sẵn.

Oằn mình chịu xe quá tải.

Cây cầu nhỏ nằm trên tuyến đường chỉ có trọng tải 13 tấn, nhưng hàng ngày vẫn "gánh" từng chuyến xe quá tải trọng.

Bụi bay mịt mù khiến tầm nhìn bị che khuất.